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BH. METEOROLOG

Sladić komentarisao najavu "ozbiljnog naleta zime" za 10 dana, evo šta je rekao

Oglasio se na društvenim mrežama i podijelio informacije o vremenskim prilikama za naredni period

Nedim Sladić. Anadolija/Facebook

M. Až.

15.1.2026

Nedim Sladić, poznati bh. meteorolog, oglasio se na društvenim mrežama i podijelio informacije o vremenskim prilikama za naredni period.

U javnosti su se ovih dana pojavile informacije da nas krajem januara očekuje novi i jači nalet snježnih padavina, ali Sladić je upozorio da za sada ne treba pretjerivati s prognozama.

- Zasad, daleko od bilo kakvog oštrog zahlađenja i ogromnih snjegova. Većinom uobičajeno januarsko vrijeme - napisao je kratko Sladić na Facebooku.

Jedna korisnica društvenih mreža ga je pitala šta misli o "ozbiljnom naletu zime" poslije 24. januara, a Sladić je pažljivo odgovorio:

- Ja ne bih trčao - naglasivši da se iz ove perspektive još uvijek ne može sa sigurnošću reći šta nas čeka krajem mjeseca.

# VREMENSKA PROGNOZA
# NEDIM SLADIĆ
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