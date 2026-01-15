Guvernerka Centralne banke BiH Selimović na Forumu Financial Timesa u Beču

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), Jasmina Selimović, učestvovala je na Forumu za Centralnu i Istočnu Evropu u organizaciji Financial Timesa, održanom 13. i 14. januara 2026. godine u Beču.

U okviru panel diskusije o pogledima centralnih banaka na aktuelne makrofinansijske izazove, razmatrane su teme koje dominiraju savremenim monetarnim i finansijskim okruženjem: kretanje kamatnih stopa i inflacije, zeleno finansiranje, klimatski rizici u bankarskom sektoru, nezavisnost centralnih banaka, SEPA integracija i digitalne valute.

Govoreći o kamatnim stopama, guvernerka Selimović je naglasila da se kamatne stope u BiH, u okviru aranžmana valutnog odbora, formiraju kroz prenos vanjskih finansijskih uslova te da je, zahvaljujući snažnoj likvidnosti i stabilnom bankarskom sektoru, izbjegnuta veća volatilnost tokom perioda globalnog monetarnog stezanja. Inflacija u BiH je u 2025. godini iznosila 4,0%, dok projekcije CBBiH ukazuju na njeno usporavanje ispod 3% u 2026. godini.

Klimatski rizici

U pogledu zelenog finansiranja i izazova sa kojima se trenutno suočava, a koji usporavaju njegov razvoj i ograničavaju doprinos održivim investicijama, Guvernerka je istakla da ovaj sektor zahtijeva mjere za njegovu reaktivaciju. Iako primarno usmjerena na očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti, monetarna politika, dodala je, može značajno doprinijeti razvoju zelenog finansiranja kroz povoljne finansijske uslove, stabilnu likvidnost i smanjenu neizvjesnost. Takvo okruženje olakšava finansiranje dugoročnih projekata u oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i klimatske otpornosti.

Imajući u vidu činjenicu da je integracija klimatski povezanih rizika u nadzor banaka proces koji se razvija, te da monetarna stabilnost predstavlja ključni oslonac za dugoročne održive investicije, guvernerka Selimović je kazala da je CBBiH ugovorila veliki i značajan program tehničke pomoći sa Evropskom investicijskom bankom (EIB). U ovom programu, CBBiH će djelovati kao koordinator aktivnosti među svim relevantnim institucijama u cilju integracije klimatskih rizika u finansijski sistem BiH.

Guvernerka je posebno ukazala na snažnu podršku Evropske komisije i Evropske centralne banke nezavisnosti CBBiH, te posebno istakla aktivnosti u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine SEPA području. Predaplikacija je podnesena u decembru 2025. godine, te je BiH spremna za sljedeće faze SEPA procesa, imajući u vidu činjenicu da su obje entitetske vlade usvojile potrebne zakone. Formalna aplikacija se očekuje u prvom kvartalu 2026. godine, s ciljem omogućavanja bržih, sigurnijih i jeftinijih euro plaćanja.

Analitički pristup

U dijelu panel diskusije o digitalnim valutama, guvernerka Selimović naglasila je da CBBiH zauzima oprezan i analitički pristup, uz aktivno praćenje evropskih i međunarodnih inicijativa.

Zaključujući izlaganje, Guvernerka je istakla da CBBiH ostaje snažno posvećena očuvanju monetarne i finansijske stabilnosti, evropskoj integraciji i modernizaciji finansijskog sistema BiH.