Platforma "Trag Biljke" na tri kontinenta: Otpor baštovana raširio se svijetom

U potrazi za balansom čovjeka i prirode, „tragom biljke“ krenuli su prije nekoliko godina s imanja u BiH Biljana Banović i Goran Pivašević. Projekt je nastao na temeljima Fejsbuk stranice, a nastavio se kao regionalna platforma koja je već u prvoj sezoni probila okvire regije. Biljana i Goran nisu ni očekivali da će to prerasti u najmasovniji "pokret otpora" proizvodnji hrane kakvu smo danas prinuđeni jesti. Takav otpor sada pružaju baštovani širom Bosne i Hercegovine, cijelog Balkana, Evrope i svijeta. Platforma „Trag Biljke“ se prostire virtuelno i u stvarnosti. U stvarnosti to su bašte, virtuelno Fejsbuk stranica "Trag Biljke", YouTube kanal "Trag Biljke" i Prva onlajn zajednica "Trag Biljke" kao virtuelna ploča koja okuplja baštovane širom svijeta. Zajednica sada okuplja 1.250 članova, povezuje 659 gradova, 29 država i tri kontinenta, kaže Biljana. Perma modeli O tome otkud naziv "Trag biljke" ova veterinarka po profesiji porijeklom iz Srbije, kaže da to znači pružiti otpor znanjem, vještinama i borbom za živo tlo, jer priroda poput ljudi uništava prostor koji je hrani. Kroz platformu se, prema njenim riječima, provode tehnike motivacionog baštovanstva.

Bašte su borba za prirodu . Avaz Bašte su borba za prirodu . Avaz

- S obzirom na to da se platforma zalaže za život tla kao jedinog bića koje umire pred našim očima, projekti samih motivacionih bašti postavljaju se na neobrađenom tlu uz postavku perma modela koji predstavljaju direktan ulaz u "no dig" sistem. Kroz perma modele i modele za brzi uzgoj postavlja se određena dinamika sjetve i sadnje koja osigurava do 40 posto veće plodonošenje, samim tim i veću praktičnu ostvarenost - pojašnjava naša sagovornica. Ideje iz prakse Sve tehnike koje primjenjuje kao mentor na platformi Biljana je kreirala kroz dugogodišnji rad s ljudima. Na platformi se uči koliko je proizvodnja vlastite hrane radikalan čin otpora koji jedino može da promijeni efekt industrija na naš život. Ta šaka otpora nije beznačajna jer je dio masovnog otpora. Kada bismo, kaže Biljana, svi proizveli glavicu kupusa primjenom bioloških metoda, to ne bi bila jedna glavica jer nas je na milijarde u svijetu sposobnih da proizvodimo vlastitu hranu. Sadnja na pijesku Na YouTube kanalu "Trag Biljke" prikazuju mnogo tehnika sjetve i sadnje, jer se sada perma modeli postavljaju i na pijesku, pa ako neko nema ni zemlje, može uzgajati svoju hranu. Za svaku situaciju se pronalazi rješenje. - Važna je odluka da prestanemo da živimo apsurd i preuzmemo kontrolu nad bar jednim segmentom života, a to je hrana za koju naporno zarađujemo radeći, da bismo platili hranu upitnog kvaliteta i ujedno trovali tlo za svoje potomke - kaže Biljana.

Motivaciono baštovanstvo . Avaz Motivaciono baštovanstvo . Avaz