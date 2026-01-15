Nermin Muzur ugostio monsinjora Franju Topića

U prostorijama Općine Ilidža danas je upriličen susret načelnika Nermina Muzura i akademika monsinjora Franje Topića, istaknutog teologa i predsjednika Zaklade ljudsko bratstvo.

Tokom razgovora istaknuta je važnost otvorenog dijaloga, međusobnog uvažavanja i zajedničkog djelovanja s ciljem jačanja zajedništva u lokalnoj zajednici. Načelnik Muzur tom prilikom je predstavio ključne projekte Općine Ilidža, s posebnim naglaskom na inicijative koje unapređuju infrastrukturu, obrazovanje i ukupni kvalitet života građana.

Monsinjor Topić govorio je o radu Zaklade ljudsko bratstvo, kao i o projektima i programima usmjerenim na promociju solidarnosti, međureligijskog dijaloga i jačanja međuljudskih odnosa.

- Zahvaljujem monsinjoru Topiću na posjeti, inspirativnom razgovoru i toploj riječi. Općina Ilidža ostaje otvoren prostor za dijalog, saradnju i projekte koji njeguju vrijednosti mira, solidarnosti i međusobnog poštovanja, na dobrobit svih naših građana - poručio je načelnik Muzur.

Susret je još jednom potvrdio da dijalog i saradnja između lokalne samouprave i organizacija civilnog društva predstavljaju važan temelj za razvoj zajednice i stvaranje boljih uslova za život svih građana.