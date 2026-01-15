Zbog padova na ledu u Tomislavgradu više od 40 osoba zatražilo ljekarsku pomoć

Hladno vrijeme, snijeg, ledena kiša i poledica na ulicama Tomislavgrada prouzrokovali su veliki broj intervencija ljekara Hitne medicinske pomoći.

Prema informacijama Hitne pomoći Doma zdravlja u Tomislavgradu, u proteklih sedam dana značajno je povećan broj intervencija zbog prijeloma kostiju nastalih padovima na zaleđenim pločnicima i saobraćajnicama.

Dom zdravlja Tomislavgrad do danas je evidentirao 43 slučaja povreda, uganuća ili iščašenja te kontuzije mekog tkiva, dok je jedan pacijent zbog povrede glave opasne po život upućen u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar na daljnje liječenje.

Iz te zdravstvene ustanove navode da postoji mogućnost da su se neki pacijenti direktno javljali i privatnoj poliklinici u Tomislavgradu, gdje također radi specijalista kirurg, ili u druge gradove, pa je moguće da je stvarni broj povrijeđenih veći.

Što se tiče starosne dobi povrijeđenih, iz Doma zdravlja ističu da se uglavnom radi o osobama starije životne dobi, kojima savjetuju da, ako ne moraju, ne izlaze iz svojih domova dok se stanje na cestama ne poboljša.

Snijeg i niske temperature izazvali su i probleme u saobraćaju. U proteklih sedam dana na cestama Kantona 10 zabilježeno je 27 saobraćajnih nezgoda, od kojih su četiri sa povrijeđenim osobama – dvije u Livnu, te po jedna u Tomislavgradu i Kupresu.