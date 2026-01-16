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PRISUTNA MAGLA

Stanje na putevima u BiH: Kolovozi većinom vlažni do mokri

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta

Kolovozi su većinom vlažni do mokri. Avaz

A. O.

16.1.2026

Kolovozi su većinom vlažni do mokri, dok su na pojedinim dionicama suhi. 

Magla je izražena na području Kalesije, Živinica, Olova i Kladnja, zatim na pravcima Kiseljak-Vitez, kao i na širem području Livna, Kupresa, Glamoča i Bosanskog Grahova. Smanjena vidljivost zabilježena je i na autoputu A1, naročito na dionicama Sarajevo sjever-Butila-Sarajevo zapad, te Zenica- Jošanica.

Na dionicama Jajce-Banja Luka i Mostar-Čapljina evidentirano je osipanje kamenog materijala na kolovoz, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez. Na relaciji Bosanska Krupa- Krnjeuša-Bosanski Petrovac vrši se posipanje kolovoza, kao i na ostalim dionicama gdje to vremenski uslovi i stanje na cestama zahtijevaju.

Autoput A-1 na dionicama Jošanica-Bradina, Jošanica-Zenica i Počitelj-Bijača je prohodan, uz mjestimično vlažan ili mokar kolovoz.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

# STANJE NA PUTEVIMA U BIH
# CESTE
# BIHAMK
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