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HOĆE LI BITI KRAĐE?

Birački spiskovi koji prkose zdravoj logici: Stogodišnjaci među glasačima

Pripreme za ponavljanje izbora uveliko teku. Izbori će biti održani 8. februara, na 136 mjesta

Izbori će biti održani 8. februara. Federalna.ba

A. O.

16.1.2026

Nikad više stogodišnjaka glasača. I to je samo jedna, od nepravilnosti, uočenih na proteklim izborima za predsjednika RS-a. 

Pripreme za ponavljanje izbora uveliko teku, piše Federalna.ba. Izbori će biti održani 8. februara, na 136 mjesta.

Birački spiskovi protiv zdrave logike. Na 53 hiljade birača u Zvorniku, čak 138 njih rođeno je između 1920. i 1929. godine, a da li su svi oni izašli da glasaju, odgovore kriju vreće sa biračkim materijalom u gradskim i centralnoj izbornoj komisiji. Čak 69 od tog broja napunilo je već 100 godina, a njih devetoro ove godine puni 106.

- Mislim da to nije moguće. Posljednji popis koji je održan 2013. godine u Zvorniku zabilježio je negdje oko 335 osoba 85 godina i starijih, proporcija stogodišnjaka u tom broju ne može biti veća od pet posto, jednocifren broj - ističe demograf Aleksandar Čavić.

Veliki broj stogodišnjaka pronađen je i na biračkim spiskovima u Bratuncu i Laktašima, također lokalnim zajednicama u kojima je uočen veliki broj nepravilnosti na vanrednim izborima za predsjednika Republike Srpske.

- Ja sam našla članove moje familije koji su preminuli i dalje su na biračkim spiskovima i to je posljedica nerada lokalnih matičnih službi i gradskih izbornih komisija - kazala je Aleksandra Pandurević, članica Glavnog odbora SDS-a.

No, ni dalje nema informacije o slučaju članova porodice Pupac iz Laktaša, koji su zvanično izvršili svoju “građansku dužnost” i prije nego što su stigli na biračko mjesto, podsjeća Igor Crnadak, koji traži da se o ovome očituje ministar pravde.

- Prosto je nevjerovatno da policija nije privela članove biračkog odbora. Radi se o velikoj organizaciji - naveo je Crnadak, predsjednik Kluba poslanika PDP-a u NSRS-u.

Uvjeren je Crnadak da izborne manipulacije imaju podršku partija na vlasti, važno je da se pomenuti slučaj riješi prije ponavljanja izbora. Politikolozi zagovaraju da se tokom ponavljanja izbora angažuje veći broj posmatrača, da bi se suzbile prevare.

- Opozicija na ponovljenim izborima i na biračkim mjestima mora da povede mnogo računa i pošalje najodanije. Ako se ponovo desi krađa, niko im više neće vjerovati da je bilo do krađe - upozorio je politički analitičar Velizar Antić.

Ipak, bez obzira na brojne optužbe, ponavljanje izbora biće održano sa identičnim biračkim spiskovima jer su, po izbornim pravilima, oni zaključeni još u novembru.

Prilika je to i za brojne medicinske stručnjake da dođu i eventualno razgovaraju sa ovolikim brojem stogodišnjaka i utvrde da li je tajna dugovječnosti u redovnom izlasku na izbore.

# IZBORI
# GLASAČI
# BIRAČKI SPISKOVI
# RS
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