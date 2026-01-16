Birački spiskovi koji prkose zdravoj logici: Stogodišnjaci među glasačima

Nikad više stogodišnjaka glasača. I to je samo jedna, od nepravilnosti, uočenih na proteklim izborima za predsjednika RS-a.

Pripreme za ponavljanje izbora uveliko teku, piše Federalna.ba. Izbori će biti održani 8. februara, na 136 mjesta.

Birački spiskovi protiv zdrave logike. Na 53 hiljade birača u Zvorniku, čak 138 njih rođeno je između 1920. i 1929. godine, a da li su svi oni izašli da glasaju, odgovore kriju vreće sa biračkim materijalom u gradskim i centralnoj izbornoj komisiji. Čak 69 od tog broja napunilo je već 100 godina, a njih devetoro ove godine puni 106.

- Mislim da to nije moguće. Posljednji popis koji je održan 2013. godine u Zvorniku zabilježio je negdje oko 335 osoba 85 godina i starijih, proporcija stogodišnjaka u tom broju ne može biti veća od pet posto, jednocifren broj - ističe demograf Aleksandar Čavić.

Veliki broj stogodišnjaka pronađen je i na biračkim spiskovima u Bratuncu i Laktašima, također lokalnim zajednicama u kojima je uočen veliki broj nepravilnosti na vanrednim izborima za predsjednika Republike Srpske.

- Ja sam našla članove moje familije koji su preminuli i dalje su na biračkim spiskovima i to je posljedica nerada lokalnih matičnih službi i gradskih izbornih komisija - kazala je Aleksandra Pandurević, članica Glavnog odbora SDS-a.