Tanja Topić: Brojnija kandidatura iz reda bošnjačkog naroda umanjiti će šanse Slavenu Kovačeviću

Iako političke stranke tvrde da je prerano govoriti o planovima za Opće izbore u oktobru, jasno je da je izborna trka već počela.

Imenima kandidata već se licitira, a borba za pozicije članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine već se čini neizvjesnom. Šta nas očekuje u novom izbornom ciklusu, piše BHRT.

Iako su Opći izbori zakazani za oktobar, pripreme za osvajanje vlasti počele su još prošle godine. Najviše pažnje privlači utrka za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a najviše kandidata očekuje se u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva. Trojka će, prema svemu sudeći, ponovo kandidirati Denisa Bećirovića, koji je i potvrdio da se to od njega očekuje.

Neslužbeno, u utrku bi mogao ući i federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak, koji tvrdi da bi u slučaju kandidature pobijedio. S druge strane, predsjednik Stranke za BiH Semir Efendić već je najavio kandidaturu, čime je, prema političkim kuloarima, poremetio planove SDA. Iako se spekulira hoće li to biti Bakir ili Sebija Izetbegović, iz vrha stranke poručuju da je još uvijek prerano govoriti o tome.

-Lično mislim da je ovo preuranjeno. Koji je cilj ovih kandidata da se tako rano izbacuju? Svi ti baloni koji rano odu mogu da puknu. Mi to ovih dana nismo ni razmatrali, još nije vrijeme, kazao je Refik Lendo, potpredsjednik Stranke demokratske akcije.

Iz Republike Srpske zasad je potvrđena kandidatura Nebojše Vukanovića, dok se iz SNSD-a službeno još ne izjašnjavaju, iako se pretpostavlja da će kandidatkinja biti aktuelna članica Predsjedništva Željka Cvijanović. Kada je riječ o članu Predsjedništva BiH iz reaha hrvatskog naroda, zasad je službeno poznata tek kandidatura Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte. Ostale stranke još kalkuliraju. Unutar HDZ-a BiH spominju se imena Darijane Filipović i Borjane Krišto, dok koalicija Petorke najavljuje zajedničkog, nestranačkog kandidata. Analitičari predviđaju neizvjesnu borbu.

- Smatram da će brojnija kandidatura iz reda bošnjačkog naroda umanjiti šanse Slavenu Kovačeviću, koji neće moći računati na glasove Bošnjaka kao što je to mogao Željko Komšić. Već sada vidimo da je „gužva pred golom“ za člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, tako da mislim da smo duboko zagazili u kampanju i da će se situacija dodatno zahuktavati upravo oko kandidatura, navodi za BHRT politička analitičarka Tanja Topić.

Zvanična predizborna kampanja još nije počela jer izbori nisu raspisani, ali zloupotreba javnog prostora u političke svrhe već je prisutna i predstavlja uvertiru u oštru predizbornu kampanju.

I dok stranke poručuju da je prerano za kampanju, jasno je da je ona već u toku. Imenima se licitira, taktike se pripremaju, a predizborna atmosfera, kao i obično, najavljuje tešku i neizvjesnu kampanju.