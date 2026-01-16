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ZNAČAJAN ISKORAK

IDDEEA BiH i BHANSA započele uvođenje kvalifikovanog elektronskog potpisa za zaposlenike BHANSA-e

Njegova primjena omogućava unapređenje HR procesa, uključujući vođenje evidencija, upravljanje obukama i donošenje internih akata, uz veću preciznost

IDDEEA BiH i BHANSA započele uvođenje kvalifikovanog elektronskog potpisa. Press služba

A. O.

16.1.2026

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, u saradnji s Agencijom za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), danas je na lokaciji Centra oblasne kontrole letenja u Sarajevu uspješno započela proces preuzimanja kvalifikovanih elektronskih potpisa za zaposlenike BHANSA-e. 

Ovaj projekat predstavlja značajan iskorak u procesu digitalizacije poslovanja BHANSA-e, a realizovan je uz stručnu i tehničku podršku IDDEEA-e kao nadležne institucije za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa u Bosni i Hercegovini.

Primjenom kvalifikovanog elektronskog potpisa unapređuju se efikasnost, sigurnost i savremenost internih poslovnih procesa, u skladu s važećim zakonskim okvirom i evropskim standardima. Uvođenje kvalifikovanog elektronskog potpisa dio je šireg procesa digitalne transformacije BHANSA-e, usmjerenog na modernizaciju rada, unapređenje internih procedura i primjenu savremenih digitalnih rješenja, pri čemu IDDEEA BiH ima ključnu ulogu kao pouzdan institucionalni partner u razvoju digitalnog identiteta i elektronskog poslovanja.

Šefica Ureda direktora BHANSA-e, Azra Mulać, istakla je da kvalifikovani elektronski potpis predstavlja važan korak ka modernom i efikasnom poslovanju: 

- Kvalifikovani elektronski potpis omogućava pravno valjano, sigurno i potpuno elektronsko potpisivanje dokumenata te značajno unapređuje brzinu, transparentnost i pouzdanost poslovnih procesa. Njegova primjena direktno doprinosi efikasnijem protoku dokumentacije i smanjenju administrativnih procedura.“ 

Rukovodilac Sektora za ljudske resurse BHANSA-e, Zorica Stanković, voditeljica ovog projekta, naglasila je značaj kvalifikovanog elektronskog potpisa u oblasti upravljanja ljudskim resursima: 

- Kvalifikovani elektronski potpis uspostavlja pouzdan digitalni identitet zaposlenika i predstavlja osnovu za savremeno upravljanje ljudskim resursima. Njegova primjena omogućava unapređenje HR procesa, uključujući vođenje evidencija, upravljanje obukama i donošenje internih akata, uz veću preciznost i sigurnost.“

IDDEEA BiH nastavlja aktivno pružati podršku institucijama u Bosni i Hercegovini u procesu digitalne transformacije, s ciljem unapređenja javne uprave i poslovnih sistema kroz sigurna, pouzdana i zakonski utemeljena digitalna rješenja.

# BHANSA
# ZAPOSLENICI
# IDDEEA BIH
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