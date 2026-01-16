Guardian pisao o Južnoj interkonekciji u BiH: Žele je graditi Trampovi saradnici, koštala bi oko 200 miliona dolara

Džes Binal (Jesse Binnall) i Džoi Flajn (Joe Flynn), bliski saradnici aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Donalda Trumpa), boravili su ovih dana u našoj zemlji kako bi razgovarali o projektu Južne interkonekcije. O njihovoj posjeti pisao je i Guardian.

Predsjednički izbori

Binal i Flajn, vodeći članovi kampanje aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa za poništavanje predsjedničkih izbora tokom 2020. godine, traže ogroman ugovor za evropski plinovod, objavio je The Guardian.

Kako je objavio ovaj medij, izgradnja projekta Južne interkonekcije, koja je osmišljena da obuzda ovisnost Balkana o plinu iz Rusije, koštala bi oko 200 miliona dolara.

Binal je za Guardian rekao da kompanija koju on i Flajn predstavljaju, AAFS Infrastructure and Energy, još nije dobila ugovor.

- Sastanci s bosanskim ministrima bili su istraživački dok procjenjujemo potencijalni projekat. Južna interkonekcija je važan projekat s potencijalom da ojača energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine i smanji regionalnu ovisnost o ruskom gasu, a AAFS je uzbuđen zbog prilike da istraži kako bi američki privatni kapital i stručnost mogli doprinijeti - kazao je za Guardian.

U tekstu se navodi da bi projekat omogućio našoj zemlji da uvozi svoju energiju iz SAD-a i drugih mjesta, smanjujući utjecaj Moskve. Ističe se da su se, nakon što je Tramp preuzeo dužnost prošle godine, bh. vlasti složile da će američke kompanije graditi i upravljati gasovodom.