Guardian pisao o Južnoj interkonekciji u BiH: Žele je graditi Trampovi saradnici, koštala bi oko 200 miliona dolara

Džes Binal (Jesse Binnall) i Džoi Flajn (Joe Flynn), bliski saradnici aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Donalda Trumpa), boravili su ovih dana u našoj zemlji kako bi razgovarali o projektu Južne interkonekcije. O njihovoj posjeti pisao je i Guardian.
Predsjednički izbori
Binal i Flajn, vodeći članovi kampanje aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa za poništavanje predsjedničkih izbora tokom 2020. godine, traže ogroman ugovor za evropski plinovod, objavio je The Guardian.
Kako je objavio ovaj medij, izgradnja projekta Južne interkonekcije, koja je osmišljena da obuzda ovisnost Balkana o plinu iz Rusije, koštala bi oko 200 miliona dolara.
Binal je za Guardian rekao da kompanija koju on i Flajn predstavljaju, AAFS Infrastructure and Energy, još nije dobila ugovor.
- Sastanci s bosanskim ministrima bili su istraživački dok procjenjujemo potencijalni projekat. Južna interkonekcija je važan projekat s potencijalom da ojača energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine i smanji regionalnu ovisnost o ruskom gasu, a AAFS je uzbuđen zbog prilike da istraži kako bi američki privatni kapital i stručnost mogli doprinijeti - kazao je za Guardian.
U tekstu se navodi da bi projekat omogućio našoj zemlji da uvozi svoju energiju iz SAD-a i drugih mjesta, smanjujući utjecaj Moskve. Ističe se da su se, nakon što je Tramp preuzeo dužnost prošle godine, bh. vlasti složile da će američke kompanije graditi i upravljati gasovodom.
Guardian ističe da AAFS Infrastructure and Energy nema očigledne rezultate u industriji te da korporativni zapisi pokazuju da je osnovan prije dva mjeseca u Wyomingu. Na njihovoj web stranici prikazan je orao, simbol američke moći. Iako ne imenuje nijednog člana osoblja kompanije, navodi se da imaju decenije kombinovanog iskustva u energetici, infrastrukturi, finansijama i razvoju međunarodnih projekata.
Sukob interesa
Na pitanje da li njegove i Flajnove veze s Trampom stvaraju sukob interesa, Binal je rekao da je podrška ambasade "u skladu s njenom misijom podrške američkim preduzećima koja posluju u inostranstvu".
- AAFS je privatna kompanija koja traži prilike putem standardnih diplomatskih i komercijalnih kanala - naveo je.
Binal, advokat iz Virginije koji uživa u ronjenju s ajkulama, pomogao je u vođenju Trampovih napora da diskredituje američke izbore 2020. godine. Flajnov brat, Mihael Flajn (Michael Flynn), bio je savjetnik za nacionalnu sigurnost Trampa tokom njegovog prvog mandata. 2017. godine osuđen je za laganje FBI-u o svojim poslovima s Rusijom. Trump ga je pomilovao 2020. godine.
- Čini se da su braća sada na suprotnim stranama u borbi SAD-a protiv Rusije za utjecaj na Balkanu - navodi se u tekstu Guardiana.
Dok Džoi Flajn traži ugovor za plinovod kako bi se smanjila potražnja za ruskom energijom, Miael Flajn je nedavno preuzeo slučaj Milorada Dodika.
- Dodik je jedan od Putinovih najbučnijih saveznika u Evropi. Dodikovi lobisti ga nazivaju braniocem kršćanskih vrijednosti. U oktobru je Tramp ukinuo sankcije koje su SAD nametnule Dodiku 2022. godine zbog značajne korupcije i razdorne etno-nacionalističke retorike - ističe medij.