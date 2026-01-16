Hasanović potpisao odluku: Osigurana sredstva za ponovljene izbore za predsjednika RS

Zamjenik ministra finansija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović (SDP BiH) potpisao je odluku kojom će biti obezbijeđena sredstva od 600.000 KM za provođenje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika RS na 136 biračkih mjesta.

Podsjećamo, jučer je istekao rok od 15 dana u kojem je ministar finansija Srđan Amidžić (SNSD) trebao potpisati ovu odluku, no on to nije uradio.

U skladu s izmjenama Zakona koje je nametnuo Šmit, ukoliko to ne uradi ministar finansija, zamjenik ministra ima ovlaštenja da isto provede.

Ponovljeni izbori će se održati 8. februara na 136 biračkih mjesta, od kojih je jedno u Brčko distriktu BiH i 135 širom RS, a najveći broj njih u Doboju, Laktašima, Zvorniku i Bratuncu.

Uoči ponovljenih izbora kandidat SDS-a Branko Blanuša ima prednost od 6.245 glasova u odnosu na Sinišu Karana.