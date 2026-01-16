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PRIVREMENA MJERA

KCUS uvodi privremena ograničenja posjeta zbog epidemiološke situacije

Kako bi se spriječilo širenje respiratornih infekcija i očuvalo zdravlje pacijenata i zaposlenih, posjete na Odjelima bit će ograničene

KCUS. Avaz

Dž. M.

16.1.2026

Zbog trenutne epidemiološke situacije i zabilježenog povećanja broja oboljelih od respiratornih infekcija, u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) uvedene su privremene mjere koje se odnose na način obavljanja posjeta pacijentima.

Kako bi se spriječilo širenje respiratornih infekcija i očuvalo zdravlje pacijenata i zaposlenih, posjete na Odjelima bit će ograničene na jednog do dva posjetioca, uz obavezu što kraćeg boravka u bolesničkim sobama.

Posjetitelji će morati nositi zaštitnu opremu, koju će im obezbijediti medicinsko osoblje na Klinikama KCUS-a.

Na Odjelima povećanog rizika i u Jedinicama intenzivne njege posjete će biti u potpunosti obustavljene.

Procedura je privremenog karaktera te će s poboljšanjem epidemiološke situacije i shodno preporukama nadležnih organa biti stavljena van snage.

- Građane molimo da u cilju zaštite zdravlja poduzmu moguće higijensko-epidemiološke mjere, te se zahvaljujemo na razumijevanju - poručuju s KCUS-a.

# KCUS
# POSJETE
# SARAJEVO
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