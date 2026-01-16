Turistički voz će i ove godine prevoziti turiste iz Sarajeva do Vareša

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona, u suradnji s Općinom Vareš i Javnim preduzećem Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, planira već u prvim danima proljeća nastaviti organizirati turističke posjete ovom rudarskom gradiću vozom iz Sarajeva - potvrdio je Feni direktor Turističke zajednice ZDK-a Šaban Ibrišimović.

Prvi turistički voz koji je 17. jula prošle godine sa stanice u Sarajevu krenuo na 50 kilometara dugi put do Vareša, bio je promotivnog karaktera te ispunjen turističkim i javnim radnicima, ali su kroz 20 tunela i preko 11 mostova te dolinom rijeke Stavnje i kroz zaštićeni park prirode, prošle godine prošla još dva ovakva voza s ukupno oko 500 putnika.

Privredna komora Federacije BiH je projektu uvođenja turističkog voza na relaciji Sarajevo-Vareš dodijelila priznanje Najbolji potez godine u sezoni ljeto 2025. godine u FBiH.

- Za sada turistički voz za Vareš ide samo iz pravca Sarajeva. Prošle smo godine imali tri voza. Prvi, testni voz bio je organizovan i s trećim partnerom - Općinom Vareš, dok su ostala dva bila komercijalna. Jedan smo mi finansirali, a drugi kompanija Adriatic, sadašnji DPM metali iz Vareša. Trebala je i Općina, ali zbog finansijske situacije te teške bolesti i, nažalost, kasnije smrti načelnika Zdravka Maroševića, nije se organizovao i četvrti turistički voz. Trebalo je da se organizuje povodom 25. novembra - Dana državnosti BiH. U svakom slučaju, projekt se pokazao kao opravdan i ocijenjen je kao jedan od pet najuspješnijih turističkih poteza na teritoriji FBiH - ističe Ibrišimović.

Interesovanje za ovo putovanje, koje također promoviraju pod sloganom “Visit ZE❤️DO – Dolina kraljeva i kamenih tajni”, svakako je veliko.

- Prema informacijama iz turističkih agencija s kojima surađujemo na organizaciji tog voza za Vareš, bukvalno u tri-četiri dana po objavi o terminu polaska, oba su komercijalna putovanja bila rasprodana. Čak su nas kontaktirale i neke škole, da na taj način organizuju izlete đaka, ali vjerovatno je problem bio i u cijeni organizacije voza. Sam voz košta oko 3.500 KM, plus paket-aranžman posjete Varešu - kaže Ibrišimović.

Turističkim agencijama, navodi on, pripremili su tri paketa - kulturni, prirodni i urbani, kao i prijedlog za dva outoodor paketa - biciklistički i pješački/planinarski po Varešu - “Zvjezdanim stazama”. Naziv je, naravno, proistekao iz planine Zvijezda iznad Vareša.

- Tako da agencije imaju pet različitih načina posjeta Varešu i okolini. Naš je plan da vrlo brzo ponovo posjetimo Upravu Željeznica FBiH i da nastavimo s organizacijom tog turističkog voza. Vjerovatno će prvi voz biti u proljeće, kada krene vegetacija, jer se radi o planinskom gradiću koji je jako interesantan za ruralni, planinarski te kulturno-historijski turizam. Zato smo i organizovali ova tri paketa posjeta - napominje Ibrišimović.

Osim turističkog voza Sarajevo – Vareš, zatim utvrđenog grada Bobovca, Vareš je, dodaje, zanimljiv i zbog svojih planina - Zvijezda, koja je proglašena drugim Parkom prirode ZDK-a te Perun s najvišim vrhom u tom kantonu Karahasovina ili Karasovina koji je visok 1.472 metra.

- Nekada je na Perunu bila i žičara. Žičara je bila na Javorju, gdje se nalazi istoimeni planinarski dom koji ima 60-70 kreveta. Ove se godine slavi i 100 godina planinarenja u Varešu pa će u augustu na Javorju biti održan i Slet planinara FBiH. Za tu priliku se radi kompletna rekonstrukcija ovog doma. Trebalo bi razmišljati da se gore vrati još uvijek u Varešu sačuvana žičara. Staza, također, ima. Kada je u pitanju Perun, mislim da je to u našem kantonu najpotentnija planina za razvoj masovnog rekreativnog turizma - smatra Ibrišimović.

Naglašava da bi žičara dala novi poticaj za razvoj ove planine kao turističke destinacije, a njena dužina ne bi bila veća od dva kilometra.

- Žičara bi išla iz grada. Nekada je to bilo planirano, ali zbog finansijskih mogućnosti općine nije se i realiziralo. Perun je bukvalno tako postavljen da ne trebamo ništa raditi te već ovog momenta može primiti 30.000 rekreativaca na snijegu - poručio je Ibrišimović.