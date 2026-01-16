Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POSMRTNI OSTACI

Fazlić: Poces traganja za nestalim osobama u sve složenijim, težim i zahtjevnijim okolnostima

U našoj zemlji se još uvijek traži 7.581 žrtva proteklog rata, napomenula je Fazlić

Emza Fazlić. Fena

FENA

16.1.2026

Tokom 2025. godine, od januara do kraja decembra, identifikovane su 72 žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini. 

Radi se o žrtvama koje su pronađene u prethodnoj, ali i ranijim godinama i kojima je decenijama nakon njihovog nestanka konačno vraćeno njihovo dostojanstvo, njihovo ime i prezime, te su posmrtni ostaci ovih žrtava predati porodicama radi ukopa - kazala je za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.

Skrivanje informacija

U istom vremenskom periodu ekshumirani su posmrtni ostaci 45 žrtava proteklog rata. To je, navodi Fazlić, najmanji broj ekshumiranih posmrtnih ostataka do sada, što je zapravo posljedica nedostatka tačnih informacija o lokacijama grobnica žrtava za kojima se i danas traga.

- U našoj zemlji se još uvijek traži 7.581 žrtva proteklog rata. Tragajući za žrtvama i provjeravajući sve informacije o mogućim lokacijama grobnica istražitelji Instituta za nestale osobe BiH, koji rade u pet područnih ureda u našoj zemlji, izašli su na teren 804 puta - napomenula je Fazlić.

U ovom vremenskom periodu izvršeno je 87 ekshumacija, ali nažalost, nisu sve ekshumacije rezultirale pronalaskom posmrtnih ostataka. Zapravo, više od polovine ekshumacija su bile neuspješne, što govori o tome da su se informacije o potencijalnim lokacijama grobnica pokazale netačnim.

Fazlić ističe da je to ujedno i najveći izazov kada je u pitanju proces traženja nestalih osoba u našoj zemlji. Tačne informacije o lokacijama masovnih grobnica kojih još ima u našoj zemlji, ali i onih zajedničkih i pojedinačnih, i dalje se skrivaju.

- Sigurni smo da među nama žive ljudi koji imaju tačne informacije, ali i dalje biraju da o tome ćute i ove teške tajne nose sa sobom. S druge strane, porodice nestalih osoba nastavljaju da žive s bolom, u neizvjesnosti i u iščekivanju informacija o pronalasku posmrtnih ostataka njihovih najmilijih - kazala je Fazlić.

Dodala je da je tokom prošle godine izvršeno i 119 reekshumacija radi pridodavanja naknadno pronađenih posmrtnih ostataka onim žrtvama koje su ranije identifikovane i ukopane.

Regionalna saradnja

Prema njenim riječima, od posebnog je značaja u protekloj godini regionalna saradnja u procesu traženja nestalih osoba, odnosno saradnja Instituta i Komisije za nestala lica u Crnoj Gori zahvaljujući kojoj su, konačno, putem DNK metode identifikovani članovi porodice Klapuh, te su potom i predati u nadležnosti Instituta.

Posmrtni ostaci dva člana porodice Klapuh iz Foče, majke Feride i njene kćerke Sene, preliminarno su identifikovani uz pomoć DNK metode, a nakon što su njihovi posmrtni ostaci ekshumirani u junu ove godine u Nikšiću, i to na osnovu operativnih informacija i zahtjeva za ekshumaciju koji je Crnoj Gori uputio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Hasan Klapuh, njegova supruga Ferida i kćerka Sena ubijeni su u julu 1992. godine u Plužinama, dok su bježali od ratnih strahota u Bosni i Hercegovini, a potom su i bačeni sa mosta u ovom mjestu.

Operativnim radom, Institut za nestale osobe BiH, u čijoj se evidenciji nestalih nalazi i porodica Klapuh, došao je do informacija da bi njihova tijela mogla biti ukopana na neobilježenoj lokaciji u ulici Voja Deretića u Nikšiću. Posmrtni ostaci majke i kćerke Klapuh su na graničnom prelazu Rača krajem decembra predati u nadležnost Instituta za nestale osobe BiH koji će pristupiti i organizaciji konačne identifikacije u saradnji sa Tužilaštvom BiH, a kako bi se porodici žrtava predali njihovi posmrtni ostaci.

Potraga za Hasanom Klapuhom će biti nastavljena na lokalitetu Nikšića, odnosno na mikrolokaciji starog muslimanskog groblja koje će ponovo biti pretraženo i na kojem će se proširiti zona ekshumacije, a u cilju pronalaženja posmrtnih ostataka i trećeg člana porodice Klapuh.

Fazlić je navela da će, u okviru regionalne saradnje Grupe za nestale osobe, određene aktivnosti Institut za nestale osobe BiH provoditi i sa Komisijom za nestala lica Vlade Srbije u narednom periodu, a u okviru kojeg će se zajednički raditi na terenu na području Srbije.

- Proces traženja nestalih osoba i proces podnošenja novih prijava u Institutu je i dalje otvoren, te je potrebno naglasiti da je Institut zaprimio nove prijave o nestalim osobama. Tako je tokom 2025. godine zaprimljeno ukupno 14 prijava, od kojih je 11 novih zahtjeva za traženje nestalih osoba za koje do tada nismo posjedovali podatke.

Istovremeno, u toku je i proces verifikacije, odnosno provjere prijava nestalih osoba pa je tokom prošle godine verificirano 57 prijava dok je proces verifikacije do sada prošlo ukupno 29.945 prijava.

- Iako je u našoj zemlji pronađeno skoro 80 posto od ukupnog broja nestalih osoba, za svakog člana porodice žrtve koja nije pronađena, ovaj podatak ne znači mnogo. Naša je obaveza da u ovom procesu istrajemo do kraja, iako se proces traganja za nestalim osobama nalazi u sve složenijim, težim i zahtjevnijim okolnostima - kazala je Fazlić.

Ipak, dodaje ona, Institut za nestale osobe BiH ostaje posvećen svojoj najvažnijoj misiji - traženju nestalih osoba i pronalasku svake žrtve za čijim se posmrtnim ostacima još uvijek traga.

- Iza svakog imena koje se vodi kao nestalo stoji ljudski život, porodica koja čeka i bol koja ne prestaje. Naša obaveza nije samo profesionalna, već i duboko moralna: da rasvijetlimo sudbinu svake nestale osobe. Vjerujemo da pravo porodica na istinu i pravdu ne zastarijeva i da se mir ne može graditi bez suočavanja s prošlošću. U tom uvjerenju nastavljamo naš rad, svjesni da pronalazak i identifikacija žrtava predstavlja temelj dostojanstva, sjećanja i pravde, kako za porodice, tako i za cijelo društvo - zaključila je Fazlić u razgovoru za Fenu.

# NESTALI
# POSMRTNI OSTACI
# EMZA FAZLIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.