Fazlić: Poces traganja za nestalim osobama u sve složenijim, težim i zahtjevnijim okolnostima

Tokom 2025. godine, od januara do kraja decembra, identifikovane su 72 žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini.

Radi se o žrtvama koje su pronađene u prethodnoj, ali i ranijim godinama i kojima je decenijama nakon njihovog nestanka konačno vraćeno njihovo dostojanstvo, njihovo ime i prezime, te su posmrtni ostaci ovih žrtava predati porodicama radi ukopa - kazala je za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.

Skrivanje informacija

U istom vremenskom periodu ekshumirani su posmrtni ostaci 45 žrtava proteklog rata. To je, navodi Fazlić, najmanji broj ekshumiranih posmrtnih ostataka do sada, što je zapravo posljedica nedostatka tačnih informacija o lokacijama grobnica žrtava za kojima se i danas traga.

- U našoj zemlji se još uvijek traži 7.581 žrtva proteklog rata. Tragajući za žrtvama i provjeravajući sve informacije o mogućim lokacijama grobnica istražitelji Instituta za nestale osobe BiH, koji rade u pet područnih ureda u našoj zemlji, izašli su na teren 804 puta - napomenula je Fazlić.

U ovom vremenskom periodu izvršeno je 87 ekshumacija, ali nažalost, nisu sve ekshumacije rezultirale pronalaskom posmrtnih ostataka. Zapravo, više od polovine ekshumacija su bile neuspješne, što govori o tome da su se informacije o potencijalnim lokacijama grobnica pokazale netačnim.

Fazlić ističe da je to ujedno i najveći izazov kada je u pitanju proces traženja nestalih osoba u našoj zemlji. Tačne informacije o lokacijama masovnih grobnica kojih još ima u našoj zemlji, ali i onih zajedničkih i pojedinačnih, i dalje se skrivaju.

- Sigurni smo da među nama žive ljudi koji imaju tačne informacije, ali i dalje biraju da o tome ćute i ove teške tajne nose sa sobom. S druge strane, porodice nestalih osoba nastavljaju da žive s bolom, u neizvjesnosti i u iščekivanju informacija o pronalasku posmrtnih ostataka njihovih najmilijih - kazala je Fazlić.

Dodala je da je tokom prošle godine izvršeno i 119 reekshumacija radi pridodavanja naknadno pronađenih posmrtnih ostataka onim žrtvama koje su ranije identifikovane i ukopane.

Regionalna saradnja

Prema njenim riječima, od posebnog je značaja u protekloj godini regionalna saradnja u procesu traženja nestalih osoba, odnosno saradnja Instituta i Komisije za nestala lica u Crnoj Gori zahvaljujući kojoj su, konačno, putem DNK metode identifikovani članovi porodice Klapuh, te su potom i predati u nadležnosti Instituta.

Posmrtni ostaci dva člana porodice Klapuh iz Foče, majke Feride i njene kćerke Sene, preliminarno su identifikovani uz pomoć DNK metode, a nakon što su njihovi posmrtni ostaci ekshumirani u junu ove godine u Nikšiću, i to na osnovu operativnih informacija i zahtjeva za ekshumaciju koji je Crnoj Gori uputio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Hasan Klapuh, njegova supruga Ferida i kćerka Sena ubijeni su u julu 1992. godine u Plužinama, dok su bježali od ratnih strahota u Bosni i Hercegovini, a potom su i bačeni sa mosta u ovom mjestu.

Operativnim radom, Institut za nestale osobe BiH, u čijoj se evidenciji nestalih nalazi i porodica Klapuh, došao je do informacija da bi njihova tijela mogla biti ukopana na neobilježenoj lokaciji u ulici Voja Deretića u Nikšiću. Posmrtni ostaci majke i kćerke Klapuh su na graničnom prelazu Rača krajem decembra predati u nadležnost Instituta za nestale osobe BiH koji će pristupiti i organizaciji konačne identifikacije u saradnji sa Tužilaštvom BiH, a kako bi se porodici žrtava predali njihovi posmrtni ostaci.

Potraga za Hasanom Klapuhom će biti nastavljena na lokalitetu Nikšića, odnosno na mikrolokaciji starog muslimanskog groblja koje će ponovo biti pretraženo i na kojem će se proširiti zona ekshumacije, a u cilju pronalaženja posmrtnih ostataka i trećeg člana porodice Klapuh.

Fazlić je navela da će, u okviru regionalne saradnje Grupe za nestale osobe, određene aktivnosti Institut za nestale osobe BiH provoditi i sa Komisijom za nestala lica Vlade Srbije u narednom periodu, a u okviru kojeg će se zajednički raditi na terenu na području Srbije.

- Proces traženja nestalih osoba i proces podnošenja novih prijava u Institutu je i dalje otvoren, te je potrebno naglasiti da je Institut zaprimio nove prijave o nestalim osobama. Tako je tokom 2025. godine zaprimljeno ukupno 14 prijava, od kojih je 11 novih zahtjeva za traženje nestalih osoba za koje do tada nismo posjedovali podatke.