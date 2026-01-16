Minić na sastanku s predstavnicima vladajuće većine: Razgovarat će o rekonstrukciji Vlade RS

Predsjednik Vlade RS u ostavci i mandatar za sastav nove Vlade Savo Minić počeo je u Banjoj Luci sastanke s predstavnicima političkih partija koji čine vladajuću većinu.

Podsjećamo, Minić je vratio mandat jer ga je Dodik imenovao za mandatara nakon što mu je oduzet mandat, pa je to sada uradila v.d. predsjednice RS Ana Trišić-Babić.

Očekuje se da tema bude rekonstrukcija Vlade RS, s obzirom da je Minić jučer najavio da će nekoliko ministara biti promijenjeno.

Nakon sastanka sa njima, predviđen je sastanak sa socijalnim partnerima. Minić je danas održati sastanak i s delegacijom SNSD-a.

U 15 sati bi trebao biti održan Kolegij NSRS na kojem će biti donesena odluka o datumu sjednice na kojoj će biti imenovana Vlada RS.