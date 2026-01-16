KCUS i Kantonalna bolnica Bihać jačaju saradnju, uskoro potpisivanje sporazuma o partnerstvu

Sastanku su prisustvovali i predstavnici izvršne vlasti tog kantona - premijer Mustafa Ružnić, ministrica zdravstva, rada i socijalne politike Štefica Grgić, te direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK dr. med. Ermin Goretić, specijalista otorinolaringologije.

Tokom sastanka s menadžmentom Kantonalne bolnice i predstavnicima stručnih službi razmatrane su mogućnosti unapređenja saradnje, s posebnim akcentom na stručnu podršku, razmjenu znanja i iskustava te dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite za pacijente u Unsko-sanskom kantonu.

Direktor KCUS-a Alen Pilav boravio je u Bihaću zajedno sa saradnicima - prof. dr. Nerminom Granovom, direktorom hirurške discipline, prim. prof. dr. Sabinom Prevljak, direktoricom dijagnostičke discipline, prof. dr. Alenom Džuburom, direktorom internističke discipline te dipl. ecc. Amirom Mavrakovićem, direktorom Nemedicinske discipline.

Jačanje međuinstitucionalne saradnje, unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga i rješavanje kadrovskih izazova u fokus su razgovora koji su vođeni tokom radne posjete rukovodstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Kantonalnoj bolnici "dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, a saradnja ovih ustanova uskoro bi trebala biti formalizirana potpisivanjem Memoranduma o saradnji.

Premijer USK-a Mustafa Ružnić kaže da je fokus razgovora bio na konkretnim rješenjima koja će u praksi rezultirati boljom uslugom za pacijente.

Bolje usluge

– Razgovarali smo o svemu što će sutra rezultirati boljim uslugama prema našim pacijentima. Spremnost Kliničkog centra da nam se stavi na raspolaganje, kako u pogledu pružanja zdravstvenih usluga, tako i kroz kadrovsku podršku u deficitarnim strukama, od izuzetnog je značaja. Vlada USK preuzet će dio administrativnih i finansijskih obaveza, a tu spremnost smo već iskazali kroz budžet Kantona – naglasio je Ružnić.

Direktor KCUS-a Alen Pilav zahvalio je menadžmentu Kantonalne bolnice u Bihaću na inicijativi za održavanje sastanka, ističući da Federacija BiH raspolaže kvalitetnim zdravstvenim ustanovama, ali da postoji potreba za unapređenjem međusobne komunikacije i saradnje.

– Naš cilj je unapređenje zdravstvenog sistema i zdravstvene zaštite svih građana Federacije BiH. Kao najveća zdravstvena ustanova u zemlji, KCUS želi biti lider ne samo u pružanju zdravstvenih usluga, već i u podršci drugim zdravstvenim institucijama. Već imamo preliminarne dogovore o podršci Kantonalnoj bolnici u razvoju određenih deficitarnih službi, koje ćemo vrlo brzo realizirati – kazao je Pilav.

U okviru posjete postignut je i dogovor o potpisivanju Memoranduma o saradnji, kojim će biti precizirane oblasti zajedničkog djelovanja, uključujući stručnu i edukativnu saradnju, konsultativnu podršku te razvoj zajedničkih projekata.

– Dogovorili smo potpisivanje memoranduma o unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga, a posebno smo razgovarali o kadrovskoj pomoći koja nedostaje našoj Kantonalnoj bolnici, što će značajno doprinijeti razvoju kantonalnog zdravstva – izjavila je ministrica Štefica Grgić.

V.d. direktora Kantonalne bolnice "dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać Amel Kardašević istakao je da saradnja s KCUS-om već postoji, ali da postoji prostor za njeno dodatno unapređenje.

– Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio nam je vrata za dugoročnu saradnju koju želimo produbiti i podići na viši nivo. Najvažnije je unaprijediti komunikaciju kako bi pacijenti uvijek bili u prvom planu. Dogovorili smo i edukaciju zdravstvenog kadra te bolji protok informacija, što će pomoći u prevazilaženju kadrovskih nedostataka i unapređenju zdravstvene zaštite u USk-u – rekao je Kardašević.

Sagovornici su izrazili spremnost za nastavak intenzivne komunikacije i realizaciju dogovorenih aktivnosti, ocijenivši ovu posjetu kao važan korak ka dugoročnom i kvalitetnom partnerstvu između zdravstvenih ustanova.