KCUS i Kantonalna bolnica Bihać jačaju saradnju, uskoro potpisivanje sporazuma o partnerstvu

Jačanje međuinstitucionalne saradnje, unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga i rješavanje kadrovskih izazova u fokus su razgovora koji su vođeni tokom radne posjete rukovodstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Kantonalnoj bolnici "dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, a saradnja ovih ustanova uskoro bi trebala biti formalizirana potpisivanjem Memoranduma o saradnji.
Unapređenje saradnje
Direktor KCUS-a Alen Pilav boravio je u Bihaću zajedno sa saradnicima - prof. dr. Nerminom Granovom, direktorom hirurške discipline, prim. prof. dr. Sabinom Prevljak, direktoricom dijagnostičke discipline, prof. dr. Alenom Džuburom, direktorom internističke discipline te dipl. ecc. Amirom Mavrakovićem, direktorom Nemedicinske discipline.
Tokom sastanka s menadžmentom Kantonalne bolnice i predstavnicima stručnih službi razmatrane su mogućnosti unapređenja saradnje, s posebnim akcentom na stručnu podršku, razmjenu znanja i iskustava te dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite za pacijente u Unsko-sanskom kantonu.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici izvršne vlasti tog kantona - premijer Mustafa Ružnić, ministrica zdravstva, rada i socijalne politike Štefica Grgić, te direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK dr. med. Ermin Goretić, specijalista otorinolaringologije.
Premijer USK-a Mustafa Ružnić kaže da je fokus razgovora bio na konkretnim rješenjima koja će u praksi rezultirati boljom uslugom za pacijente.
Bolje usluge
– Razgovarali smo o svemu što će sutra rezultirati boljim uslugama prema našim pacijentima. Spremnost Kliničkog centra da nam se stavi na raspolaganje, kako u pogledu pružanja zdravstvenih usluga, tako i kroz kadrovsku podršku u deficitarnim strukama, od izuzetnog je značaja. Vlada USK preuzet će dio administrativnih i finansijskih obaveza, a tu spremnost smo već iskazali kroz budžet Kantona – naglasio je Ružnić.
Direktor KCUS-a Alen Pilav zahvalio je menadžmentu Kantonalne bolnice u Bihaću na inicijativi za održavanje sastanka, ističući da Federacija BiH raspolaže kvalitetnim zdravstvenim ustanovama, ali da postoji potreba za unapređenjem međusobne komunikacije i saradnje.
– Naš cilj je unapređenje zdravstvenog sistema i zdravstvene zaštite svih građana Federacije BiH. Kao najveća zdravstvena ustanova u zemlji, KCUS želi biti lider ne samo u pružanju zdravstvenih usluga, već i u podršci drugim zdravstvenim institucijama. Već imamo preliminarne dogovore o podršci Kantonalnoj bolnici u razvoju određenih deficitarnih službi, koje ćemo vrlo brzo realizirati – kazao je Pilav.
U okviru posjete postignut je i dogovor o potpisivanju Memoranduma o saradnji, kojim će biti precizirane oblasti zajedničkog djelovanja, uključujući stručnu i edukativnu saradnju, konsultativnu podršku te razvoj zajedničkih projekata.
– Dogovorili smo potpisivanje memoranduma o unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga, a posebno smo razgovarali o kadrovskoj pomoći koja nedostaje našoj Kantonalnoj bolnici, što će značajno doprinijeti razvoju kantonalnog zdravstva – izjavila je ministrica Štefica Grgić.
V.d. direktora Kantonalne bolnice "dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać Amel Kardašević istakao je da saradnja s KCUS-om već postoji, ali da postoji prostor za njeno dodatno unapređenje.
– Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio nam je vrata za dugoročnu saradnju koju želimo produbiti i podići na viši nivo. Najvažnije je unaprijediti komunikaciju kako bi pacijenti uvijek bili u prvom planu. Dogovorili smo i edukaciju zdravstvenog kadra te bolji protok informacija, što će pomoći u prevazilaženju kadrovskih nedostataka i unapređenju zdravstvene zaštite u USk-u – rekao je Kardašević.
Sagovornici su izrazili spremnost za nastavak intenzivne komunikacije i realizaciju dogovorenih aktivnosti, ocijenivši ovu posjetu kao važan korak ka dugoročnom i kvalitetnom partnerstvu između zdravstvenih ustanova.