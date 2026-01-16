Bošnjak - Soreka: Ispuniti ključne obveze kako bi BiH izbjegla "sivu listu" FATF-a

Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak sastao se danas sa šefom Delegacije Europske unije u BiH veleposlanikom Luigijem Sorekom (Luigijem Sorecom), s kojim je razgovarao o otklanjanju nedostataka u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, uoči isteka jednogodišnjeg razdoblja promatranja Bosne i Hercegovine od strane Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF), kako bi BiH izbjegla stavljanje na popis jurisdikcija pod pojačanim nadzorom – tzv. “sivu listu”.

Iz Delegacije Europske unije u BiH upozorili su da Bosna i Hercegovina u narednim tjednima mora poduzeti hitne i konkretne korake kako bi izbjegla stavljanje na “sivu listu”. Eventualni ulazak na taj popis značio bi da država u nedovoljnoj mjeri primjenjuje međunarodne standarde u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, što bi moglo imati ozbiljne ekonomske i financijske posljedice za institucije, gospodarstvo i građane Bosne i Hercegovine.

Kako bi se izbjegao ulazak na “sivu listu” FATF-a, nadležne institucije trebaju ubrzati provedbu preporučenih mjera, posebno u području jačanja kapaciteta za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, učinkovitijeg nadzora nefinancijskog sektora, unapređenja međunarodne suradnje te provedbe ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda.

Bošnjak je istaknuo da je ostvaren značajan iskorak u provedbi aktivnosti koje su u nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH. Uspostavljeno je Stalno koordinacijsko tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, kao ključni mehanizam koordinacije svih nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini, usvojen je Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, a intenzivno se provode aktivnosti radi konačnog usuglašavanja Nacrta zakona o primjeni mjera ograničavanja, koji se primarno odnosi na provedbu rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Tijekom sastanka naglašeno je da je uspostava učinkovitog sustava upravljanja oduzetom nezakonito stečenom imovinom na državnoj razini jedna od prioritetnih aktivnosti koje vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju urediti te uspostava registara stvarnih vlasnika od strane nadležnih institucija na razini entiteta, u skladu s međunarodnim standardima i preporukama MONEYVAL-a. Ključno je da Bosna i Hercegovina do veljače 2026. godine pokaže mjerljiv i održiv napredak u svim prioritetnim oblastima koje je MONEYVAL identificirao - priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.