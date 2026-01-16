Dragan Čović večeras na Avaz TV: O Izbornom zakonu, Južnoj interkonekciji, evropskom putu i odnosu s Trojkom

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović bio je gost Avazovog intervjua, koji možete pogledati večeras u 18:30 sati na našem Youtube kanalu Avaz TV i u direktnom prijenosu na portalu Avaz.ba.

U razgovoru za Avaz TV, Čović otvoreno govori o ulozi HDZ-a kao nezaobilaznog faktora u formiranju vlasti, tvrdnjama da bez njegove stranke nije moguće uspostaviti stabilnu većinu, ali i procjenama da će SDA i HDZ nakon narednih izbora ostati ključni igrači.

On će odgovoriti i na kritike da HDZ vodi politiku dvostrukih aršina, ostajući u koaliciji SNSD-om.

Čović o sudbini Izbornog zakona, prizivanju trećeg entiteta i rješavanju hrvatskog pitanja u BiH. Nezaobilazna tema je i Južna interkonekcija i odnos s američkim investitorima.