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OPASNOST NA PUTU

Aktivirano klizište na putu Foča - Sarajevo: Mjesto poznato po nesrećama, vozačima se savjetuje oprez

Na magistralnom putu Dobro Polje – Miljevina trenutno se izvode sanacioni radovi

Aktivirano klizište. RTRS

Dž. M.

16.1.2026

Zbog obilnih padavina došlo je do aktiviranja klizišta na magistralnoj cesti Foča – Sarajevo, u mjestu Tuhalji.

Na magistralnom putu Dobro Polje – Miljevina trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je uveden izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Zbog navedenih okolnosti vozačima se savjetuje dodatni oprez na ovoj dionici, kao i korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće.

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Ovo mjesto je od ranije poznato po sličnim problemima pa je još u oktobru najavljena sanacija klizišta. Konkretno, na ovoj dionici u kanjonu Bistrice u martu prošle godine je uklonjen tunel u kojem je u novembru 2023. godine usljed odrona stijene poginuo vozač kamiona.

Krajem jula prošle godine na ovoj dionici se dogodila i stravična nesreća kada se stijena odronila i pala na automobil u prolazu. Tada su poginuli otac i kćerka.

# KLIZIŠTE
# ODRON
# FOČA
# SARAJEVO
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