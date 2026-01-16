Ono što analize ViK-a navodno pokazuju, filteri demantuju: Voda za piće u Sarajevu nije sigurna?

Dok u Evropskoj uniji uvode nove direktive o štetnim hemikalijama u vodi za piće, u glavnom gradu BiH stanje s pitkom vodom kojom se snabdijeva grad gore je nego ikad. Stalne redukcije i ljeti i zimi, popravke koje znače samo tekuće održavanje, ali ne i obnovu vodovodne mreže. Hrđave i ispucale cijevi, visoki računi za vodu.

Filter koji je požutio blokira hrđu, nečistoće i druge sedimente . Avaz Filter koji je požutio blokira hrđu, nečistoće i druge sedimente . Avaz

Od ove sedmice u državama EU, osim bakteriološkog stanja s vodom i drugih parametara o teškim metalima i materijama štetnim po zdravlje ljudi, mora se pratiti i takozvani PFAS - grupa opasnih industrijskih hemikalija koje se koriste u industriji i ne razgrađuju se. Tu spadaju teflon, ambalaža, pjena za gašenje požara... Sami kontrolišu Ove materije nakupljaju se u vodi, hrani i ljudskom organizmu i izazivaju poremećaje hormona, oštećenje jetre, probleme u razvoju djece, rizik od karcinoma. Ako se prekorače granične vrijednosti, države moraju reagovati, zaštititi javno zdravlje i obavijestiti javnost. Te mjere mogu uključivati zatvaranje kontaminiranih bušotina, dodavanje koraka obrade za uklanjanje PFAS-a ili ograničavanje upotrebe zaliha pitke vode sve dok traje prekoračenje. U BiH se PFAS može mjeriti samo u okviru pojedinačnih istraživanja ili posebnih zahtjeva, ali ne i kroz redovni monitoring koji obuhvata uobičajene mikrobiloške i hemijske parametre, poput ešerihije koli i teških metala!

Prečistač koji je pocrnio filtrira više hemijskih spojeva i otopina . Avaz Prečistač koji je pocrnio filtrira više hemijskih spojeva i otopina . Avaz

Na području nekoliko općina Kantona Sarajevo takav redovni monitoring radi Zavod za javno zdravstvo Kantona, ali voda iz distributivnog sistema kojim upravlja Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ (VIK) Sarajevo nije pod kontrolom ovog zavoda, kako se navodi u njihovim izvještajima. Kontrole provodi sam VIK. Na upit „Dnevnog avaza“ za konkretne podatke o mjerenjima odgovorili su uopćeno - da su njihova očitanja u granicama zakonom dozvoljenim za ono što se mjeri. Nema dokaza, niti podataka koji bi potkrijepili ove tvrdnje. Navode još da se kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja vrši u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, da uzorke uzimaju na izvorištima i unutar sistema, tako da je „obuhvaćen cjelokupan vodovodni sistem“ kojim upravljaju.

Sarajlija bez jednog bubrega ugradio filtere . Avaz Sarajlija bez jednog bubrega ugradio filtere . Avaz

- Rezultati analiza svih parametara kvaliteta vode, uključujući fizičko-hemijske parametre, mikrobiološke parametre, metale, pesticide, mineralna ulja, poliaromatske ugljikovodike, mineralna ulja, trihalometane, fluoride, deterdžente, cijanide itd., potvrđuju da je voda zdravstveno ispravna i dugi niz godina stabilnog kvaliteta te da nema odstupanja od zahtjeva Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH br. 40/10, 30/12, 62/17) - navode iz ovog preduzeća, ali dokaze za to nisu predočili. Stvarnost drugačija Uopćene navode bez ikakvih podataka potpuno demantuju filteri za vodu zamijenjeni u januaru na česmi u jednom stanu u centru Sarajeva. Osamdesetogodišnja vlasnica stana, čije ime je poznato redakciji, godinama je imala urinarne infekcije uzrokovane bakterijom ešerihija koli, te probleme s bubrezima. Na savjet ljekara ugradila je filtere za vodu u stanu i ono što su filteri pokazali je izrazita kontaminacija vode, što pokazuju fotografije do kojih je došao „Dnevni avaz“. Hrđa, hemijski spojevi i otopine jasno se vide na filterima. Filter koji je požutio blokira hrđu, nečistoće i druge sedimente, dok prečistač koji je pocrnio filtrira više hemijskih spojeva i otopina.

Nalazi VIK-a o vodi bez podataka . Avaz Nalazi VIK-a o vodi bez podataka . Avaz