Ono što analize ViK-a navodno pokazuju, filteri demantuju: Voda za piće u Sarajevu nije sigurna?

Dok u Evropskoj uniji uvode nove direktive o štetnim hemikalijama u vodi za piće, u glavnom gradu BiH stanje s pitkom vodom kojom se snabdijeva grad gore je nego ikad. Stalne redukcije i ljeti i zimi, popravke koje znače samo tekuće održavanje, ali ne i obnovu vodovodne mreže. Hrđave i ispucale cijevi, visoki računi za vodu.
Od ove sedmice u državama EU, osim bakteriološkog stanja s vodom i drugih parametara o teškim metalima i materijama štetnim po zdravlje ljudi, mora se pratiti i takozvani PFAS - grupa opasnih industrijskih hemikalija koje se koriste u industriji i ne razgrađuju se. Tu spadaju teflon, ambalaža, pjena za gašenje požara...
Sami kontrolišu
Ove materije nakupljaju se u vodi, hrani i ljudskom organizmu i izazivaju poremećaje hormona, oštećenje jetre, probleme u razvoju djece, rizik od karcinoma. Ako se prekorače granične vrijednosti, države moraju reagovati, zaštititi javno zdravlje i obavijestiti javnost.
Te mjere mogu uključivati zatvaranje kontaminiranih bušotina, dodavanje koraka obrade za uklanjanje PFAS-a ili ograničavanje upotrebe zaliha pitke vode sve dok traje prekoračenje.
U BiH se PFAS može mjeriti samo u okviru pojedinačnih istraživanja ili posebnih zahtjeva, ali ne i kroz redovni monitoring koji obuhvata uobičajene mikrobiloške i hemijske parametre, poput ešerihije koli i teških metala!
Na području nekoliko općina Kantona Sarajevo takav redovni monitoring radi Zavod za javno zdravstvo Kantona, ali voda iz distributivnog sistema kojim upravlja Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ (VIK) Sarajevo nije pod kontrolom ovog zavoda, kako se navodi u njihovim izvještajima. Kontrole provodi sam VIK.
Na upit „Dnevnog avaza“ za konkretne podatke o mjerenjima odgovorili su uopćeno - da su njihova očitanja u granicama zakonom dozvoljenim za ono što se mjeri. Nema dokaza, niti podataka koji bi potkrijepili ove tvrdnje. Navode još da se kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja vrši u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, da uzorke uzimaju na izvorištima i unutar sistema, tako da je „obuhvaćen cjelokupan vodovodni sistem“ kojim upravljaju.
- Rezultati analiza svih parametara kvaliteta vode, uključujući fizičko-hemijske parametre, mikrobiološke parametre, metale, pesticide, mineralna ulja, poliaromatske ugljikovodike, mineralna ulja, trihalometane, fluoride, deterdžente, cijanide itd., potvrđuju da je voda zdravstveno ispravna i dugi niz godina stabilnog kvaliteta te da nema odstupanja od zahtjeva Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH br. 40/10, 30/12, 62/17) - navode iz ovog preduzeća, ali dokaze za to nisu predočili.
Stvarnost drugačija
Uopćene navode bez ikakvih podataka potpuno demantuju filteri za vodu zamijenjeni u januaru na česmi u jednom stanu u centru Sarajeva. Osamdesetogodišnja vlasnica stana, čije ime je poznato redakciji, godinama je imala urinarne infekcije uzrokovane bakterijom ešerihija koli, te probleme s bubrezima.
Na savjet ljekara ugradila je filtere za vodu u stanu i ono što su filteri pokazali je izrazita kontaminacija vode, što pokazuju fotografije do kojih je došao „Dnevni avaz“.
Hrđa, hemijski spojevi i otopine jasno se vide na filterima. Filter koji je požutio blokira hrđu, nečistoće i druge sedimente, dok prečistač koji je pocrnio filtrira više hemijskih spojeva i otopina.
- U svom domaćinstvu koristim filter koji se ugrađuje na česmu i moje iskustvo je pozitivno, posebno u smislu smanjenja kamenca i boljeg organoleptičkog kvaliteta vode. Prvobitno sam ga uvela zbog kamenca, ali i zato što vjerujem da filtracija može doprinijeti smanjenju drugih potencijalnih nečistoća iz vodovodne mreže. Osim kamenca, u vodi se mogu naći i druge mikronečistoće, pa dodatna filtracija pruža osjećaj sigurnosti i poboljšava kvalitet okusa i mirisa vode - kaže za „Dnevni avaz“ magistrica farmacije Alma Turajlić.
Stah od rizika
Filteri koji dodatno mineraliziraju vodu bili su najsigurnija opcija za četrdesetogodišnjaka koji već godinama živi samo s jednim bubregom. On za „Dnevni avaz“ otkriva da je nakon operacije i na sugestiju ljekara ugradio filtere, jer nije smio rizikovati pijući vodu iz vodovoda.
- Imam jedan bubreg i jednostavno moram paziti na zdravlje. Kad sam čuo šta sve može biti u vodi iz česme, nije mi bilo svejedno. Zato sam ugradio filter, da budem mirniji kad pijem vodu. To nije nikakav luksuz, nego obična potreba - kaže ovaj trenutno nezaposleni Sarajlija koji nije želio da mu navodimo ime.
Standardi EU
Mikrobiološki parametri: Voda mora biti potpuno slobodna od: crijevnih enterokoka i Escherichie coli;
Neki od hemijskih parametara: Količine hemijskih tvari ne smiju premašiti sljedeće vrijednosti: arsen 10 mg/l, kadmij 5,0 mg/l, bakar 2,0 mg/l, olovo 5 mg/l, živa 1,0 mg/l, nikal 20 mg/l.
Vodovod iz 18. stoljeća
Sarajevo i danas koristi neke vodovode iz austro-ugarskog perioda. Još početkom 18. stoljeća grad je imao oko 55 km vodovoda, dok je Beč je imao prvi vodovod tek 1870. godine.
U vrijeme Osmanskog Carstva svaki vakif gradio je i javne česme - od Skender-paše, Ajas-bega, Firdus-bega, do najznačajnijeg u to doba Gazi Husrev-bega, koji dovodi vodu s vrela Crnila, što je gotovo 13 km vodovoda.