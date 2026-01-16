Ministrica privrede USK u Beču razgovarala o saradnji u oblasti privrede i turizma

Jačanje ekonomskih veza s državama Evropske unije i otvaranje novih kanala za promociju domaćih potencijala jedan je od ključnih vanjskopolitičko-privrednih ciljeva Unsko-sanskog kantona, a upravo tim povodom ministrica privrede USK Samra Mehić boravi u službenoj posjeti Republici Austriji.

U okviru posjete, ministricu Mehić i njenu saradnicu Ikbalu Makić primio je ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Siniša Bencun u Ambasadi BiH u Beču. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima uspostavljanja konkretne saradnje u oblasti promocije privrednih i turističkih potencijala Unsko-sanskog kantona na austrijskom tržištu.

Ministrica Mehić tom prilikom istakla je opredijeljenost Ministarstva privrede USK da aktivno radi na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, privlačenju investicija te realizaciji projekata koji mogu doprinijeti dugoročnom razvoju privrede ovog dijela Bosne i Hercegovine.

U okviru službene posjete Beču, delegacija Ministarstva privrede USK prisustvuje i međunarodnom turističkom sajmu „Ferien-Messe“, najvećem sajmu turizma u Austriji, na kojem se predstavljaju turističke destinacije iz cijelog svijeta. Ministarstvo privrede tom prilikom promoviše prirodne, kulturne i avanturističke potencijale Unsko-sanskog kantona, s ciljem povećanja broja turista i jačanja prepoznatljivosti ove regije na evropskom tržištu.