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SARAJEVO

Radončić s Čovićem: Važno je privući kapital iz SAD na Južnoj interkonekciji, ali i drugim velikim projektima

Raduje entuzijazam HDZ-a i njenog lidera gospodina Čovića da se svi poslovi u vezi sa Južnom interkonekcijom što prije završe u najboljem interesu BiH, regiona i strateških partnera iz SAD, naveo je Radončić nakon sastanka

Čović i Radončić: Deblokirati EU put. SBB

S. S.

16.1.2026

Lider SBB-a Fahrudin Radončić održao je danas sa sastanak s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, a razgovarali su o brojnim temama.

- Raduje entuzijazam HDZ-a i njenog lidera gospodina Čovića da se svi poslovi u vezi sa Južnom interkonekcijom što prije završe u najboljem interesu Bosne i Hercegovine, regiona i strateških partnera iz SAD.

Otvoreno se razgovaralo i o tome kako dodatno privući američki kapital i na kojim velikim projektima, za što postoje ozbiljni preduslovi i dobra volja svih. Naravno, na sastanku u Centrali SBB-a, bilo je riječi i o aktuelnoj političkoj situaciji, hitnosti deblokade EU puta i bezuslovnom poštivanju ustavnog poretka - poručio je Radončić nakon sastanka.

# SBB
# FAHRUDIN RADONČIĆ
# DRAGAN ČOVIĆ
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