Primarijus dr. Selver Šabanović pojašnjava za "Avaz": Kako bakterije i teški metali u vodi uzrokuju bolesti?

Urolog prim. dr. Selver Šabanović pojašnjava za „Dnevni avaz“ da su urološki organi posebno osjetljivi na dugotrajno djelovanje infektivnih agenasa i toksičnih supstanci, naročito bakterija i teških metala.

- Bakterije u urološkom sistemu uzrokuju oštećenja putem direktne invazije tkiva, hronične inflamacije, formiranja biofilma i produkcije toksina, naglašava primarijus Šabanović. Najčešći uzročnici su Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Enterococcus spp. i Pseudomonas aeruginosa. Dugotrajno bakterijsko opterećenje povezano je s razvojem hroničnih urinarnih infekcija, pijelonefritisa, hroničnog prostatitisa, infektivnih bubrežnih kamenaca i sepse urinarnog porijekla.