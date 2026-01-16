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OZBILJNE POSLJEDICE

Primarijus dr. Selver Šabanović pojašnjava za "Avaz": Kako bakterije i teški metali u vodi uzrokuju bolesti?

Urološki organi su posebno osjetljivi na dugotrajno djelovanje infektivnih agenasa i toksičnih supstanci, naročito bakterija i teških metala

Primarijus Šabanović: Ozbiljne posljedice. Facebook

Avaz

16.1.2026

Urolog prim. dr. Selver Šabanović pojašnjava za „Dnevni avaz“ da su urološki organi posebno osjetljivi na dugotrajno djelovanje infektivnih agenasa i toksičnih supstanci, naročito bakterija i teških metala.

- Bakterije u urološkom sistemu uzrokuju oštećenja putem direktne invazije tkiva, hronične inflamacije, formiranja biofilma i produkcije toksina, naglašava primarijus Šabanović. Najčešći uzročnici su Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Enterococcus spp. i Pseudomonas aeruginosa. Dugotrajno bakterijsko opterećenje povezano je s razvojem hroničnih urinarnih infekcija, pijelonefritisa, hroničnog prostatitisa, infektivnih bubrežnih kamenaca i sepse urinarnog porijekla.

Teški metali, naročito kadmij, olovo, živa i arsen, djeluju kumulativno i tiho, s bubrezima kao primarnim organima akumulacije. Njihovo toksično djelovanje obuhvata oštećenje bubrežnih tubula, oksidativni stres, fibrozu i poremećaj elektrolitne ravnoteže. Dugotrajna izloženost povezana je s toksičnom tubulopatijom, hroničnom bubrežnom bolešću, malignitetima urinarnog trakta, poremećajima mokrenja i smanjenjem muške fertilnosti – ističe prim. dr. Šabanović.

Prema njegovim riječima, izvori izloženosti uključuju kontaminiranu vodu i hranu, kućno i industrijsko okruženje, kao i kozmetičke proizvode koji sadrže tragove teških metala. Iako se često radi o niskim koncentracijama, dugotrajna izloženost predstavlja značajan rizik za urološko zdravlje.

# VODA
# BAKTERIJE
# SELVER ŠABANOVIĆ
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