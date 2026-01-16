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LIDER SNSD-A

Dodik: Zapadna politika uništila realni sektor u RS

Mi ćemo izdržati, kao i ove iz opozicije koji danas nisu došli kod premijera, rekao je

Milorad Dodik. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

16.1.2026

U Banjoj Luci održan je sastanak premijera Republike Srpske u ostavci Save Minića s delegacijom SNSD-a. Nakon sastanka medijima se obratio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Vidjeli smo potpuno negativan pristup iz Sarajeva i uporno nastojanje da se institucije dovedu u neugodnu poziciju osporavanja, zbog čega smo poduzeli ovaj korak - rekao je Dodik, govoreći o ostavci Save Minića.

Dodao je da očekuje da će u nedjelju biti formiran novi saziv Vlade Republike Srpske, kao i izbor novog, odnosno starog premijera.

- Na osnovu prigovora iz Sarajeva sada počinje njihova politička ujdurma. Donose odluke za koje misle da će nanijeti štetu Republici Srpskoj. Mi ćemo izdržati, kao i ove iz opozicije koji danas nisu došli kod premijera - rekao je Dodik.

Govoreći o ekonomskim pitanjima, Dodik je naveo da je zapadna politika, prema njegovim riječima, uništila realni sektor u Republici Srpskoj.

Na kraju je rekao da je za SNSD predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

# SNSD
# VLADA RS
# MILORAD DODIK
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