Dodik: Zapadna politika uništila realni sektor u RS

- Vidjeli smo potpuno negativan pristup iz Sarajeva i uporno nastojanje da se institucije dovedu u neugodnu poziciju osporavanja, zbog čega smo poduzeli ovaj korak - rekao je Dodik, govoreći o ostavci Save Minića.

U Banjoj Luci održan je sastanak premijera Republike Srpske u ostavci Save Minića s delegacijom SNSD-a. Nakon sastanka medijima se obratio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodao je da očekuje da će u nedjelju biti formiran novi saziv Vlade Republike Srpske, kao i izbor novog, odnosno starog premijera.

- Na osnovu prigovora iz Sarajeva sada počinje njihova politička ujdurma. Donose odluke za koje misle da će nanijeti štetu Republici Srpskoj. Mi ćemo izdržati, kao i ove iz opozicije koji danas nisu došli kod premijera - rekao je Dodik.

Govoreći o ekonomskim pitanjima, Dodik je naveo da je zapadna politika, prema njegovim riječima, uništila realni sektor u Republici Srpskoj.

Na kraju je rekao da je za SNSD predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.