Tomić: Isak počinio psihičko nasilje nad Faćom nazivajući ga pedofilom, izjavio je da sam lažni advokat, a sutkinja napiše da sam Nikolić

Pojasnila je da je ovo novo krivično djelo i da se odnosi na vrijeđanje ljudskog dostojanstva. Navela je da je on ciljano imao senzacionalistički karakter u svojim nastupima, da je koristio uvreda i na religijskom i spolnom osnovu.

Tužiteljica Alma Džinović je kazala da optužnica sadrži cjelovite dokaze, a to su snimci, da sadrži šest tačaka i da su detaljno navedeni sadržaji izjava i ispitani oštećeni.

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište za produženje pritvora Amiru Pašiću Faći, protiv kojeg je potvrđena optužnica za krivično djelo psihičko nasilje nad četiri novinarke, zamjenicom ministra Duškom Jurišić i ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.

Poručila je da je kritika društva poželjna, ali da sloboda govora nije vrijeđanje te da sloboda govora prestaje tamo gdje počinju slobode drugih osoba.

Što se tiče posebnih pritvorskih razloga, Džinović se osvrnula na opasnost od bjekstva, govoreći da on nakon prve prijave i izjave u policiji više nije bio dostupan pravosuđu i da je pronađen u HNK. Također je kazala da postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela, a kao jedan od razloga je navela i to što je ranije osuđivan.

Blaža mjera

Džinović smatra da niti jedna blaža mjera ne bi imala efekta, jer se ne može garantovati da on ne bi ponovio krivično djelo. Poručila je da samo on svojim ponašanjem tokom postupka treba uvjeriti da smatra da je ono što je radio neprihvatljivo.

Advokat Duško Tomić je prigovorio sutkinji što u pozivu za ročište umjesto njegovog imena je navedeno da se zove Dušan Nikolić, a sutkinja Jovana Vidić se za to izvinila.

Kazao je da ova država nije dosad imala ovakav slučaj, jer je ovo krivično djelo uvršteno u krivični zakon u avgustu 2025. godine, za vrijeme godišnjih odmora, da većina advokata nije znala za to, a kamoli Faćo.

Naveo je da optužnica malo manja nego ratnim zločincima. Nakon toga se je citirao izjavu Faće iz septembra 2025. godine, gdje kaže da se jasno vidi da nije znao da je ono što radi krivično djelo.

- Vidim ide novi zakon, bolje da ga ne pravite za mene - rekao je Faćo u septembru.

"Ne vjerujem policajcima"

Prigovorio je tužiteljici da nije priložila zapisnik iz 12. januara, kada je Faćo jasno rekao da neće ponoviti krivično djelo ako izađe na slobodu i da nije znao da je ono što radi krivično djelo, nego smatrao da se to isključivo parnično rješava.

Naveo je da u pravu jasno stoji da se neko može manje kazniti ili osloboditi ako nije znao da čini krivično djelo.

Naveo je da su svjedoci šest oštećenih i pet policajaca. Poručio je da ne vjerujem nijednom policajcu.

Nakon toga se osvrnuo na izjavu Rame Isaka na Face televiziji, gdje je izjavio da je Faćo pedofil, da ga podržava lažni pjevač Sejo Boy, a da je on lažni advokat.

- Nakon toga Vi mi napišete da sam Dušan Nikolić - rekao je Tomić.

Naveo je da je Isak počinio psihičko nasilje nad Faćom, nazivajući ga pedofilom, jer on nije optužen niti osuđen za pedofiliju.