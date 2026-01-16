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DETALJ S ROČIŠTA

Faćo: Isak i Konaković sjede s mafijašima i nikome ništa, nisam budala da ponovim krivično djelo, nisam znao da je kažnjivo

Naveo je da je tužiteljica bila oduševljena njegovim izlaganjem 12. januara te da nije jasno zašto je sada tražila produženje pritvora

Detalj s ročišta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sedin Spahic

16.1.2026

Na ročištu za produženje pritvora Amiru Pašiću Faći, obratio se i sam optuženi.

Kazao je da se prema njemu ophode kao prema ubici i da je zbog svojih istupa rizikovao život kompletne porodice.

Poručio je da Tužilaštvo nigdje nije spomenulo da je kritikovao šefa narkokartela Edina Gačanina Tita, Milorada Dodika, raznorazne mafije i da oni vrše psihičko nasilje nad njim.

Kazao je da je sumnjivo da su se ove žene ubacile u sve to tek kada je zakon usvojen, da su se oglasile o svemu, iako on to radi više od tri godine.

- Ljudi poput Rame i Konakovića sjede s mafijašima i niko ništa ne poduzima, ja jesam psovao, to je jače od mene jer niko ništa ne poduzima. Keljmendi je na Sky aplikaciji, brani se sa slobode, nikoga nisam ubio - rekao je.

Dodao je da nije bilo drugog načina, a da to može posvjedočiti i Sejo Boy, kojem je žena bila mobingovana, a da je od svega dobila samo otkaz.

- Predstavljen sam kao zlikovac. Nisam budala da ponovim ovo krivično djelo, nisam znao da je to krivično djelo - kazao je Faćo.

Naveo je da je tužiteljica bila oduševljena njegovim izlaganjem 12. januara te da nije jasno zašto je sada tražila produženje pritvora.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
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