Faćo: Isak i Konaković sjede s mafijašima i nikome ništa, nisam budala da ponovim krivično djelo, nisam znao da je kažnjivo

Na ročištu za produženje pritvora Amiru Pašiću Faći, obratio se i sam optuženi.

Kazao je da se prema njemu ophode kao prema ubici i da je zbog svojih istupa rizikovao život kompletne porodice.

Poručio je da Tužilaštvo nigdje nije spomenulo da je kritikovao šefa narkokartela Edina Gačanina Tita, Milorada Dodika, raznorazne mafije i da oni vrše psihičko nasilje nad njim.

Kazao je da je sumnjivo da su se ove žene ubacile u sve to tek kada je zakon usvojen, da su se oglasile o svemu, iako on to radi više od tri godine.