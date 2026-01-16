Video / Dragan Čović: Pobjednici kod Bošnjaka će biti partneri HDZ-a, ne smije se ponoviti da izaberemo one koji nemaju kapacitet u Domu naroda

Predsjednik HDZ-a BiH i dopredsjedavajući Doma naroda PSBiH Dragan Čović bio je gost novog izdanja Avazovog intervjua.
AVAZOV INTERVJU
On je govorio o brojnim aktuelnim temama poput Izbornog zakona, položaju hrvatskog naroda u BiH, Južnoj interkonekciji, partnerima iz Trojke i SNSD-a, evropskom putu BiH
Dragan Čović: Aliji Izetbegoviću nije palo na pamet da preglasava Hrvate. Avaz
Predsjednik HDZ-a BiH i dopredsjedavajući Doma naroda PSBiH Dragan Čović bio je gost novog izdanja Avazovog intervjua.
On je govorio o brojnim aktuelnim temama poput Izbornog zakona, položaju hrvatskog naroda u BiH, Južnoj interkonekciji, partnerima iz Trojke i SNSD-a, evropskom putu BiH. Otkrio je i kakvi su planovi HDZ-a BiH za izbore koji će se održati u oktobru ove godine.
Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.
2' - Zadatak svih nas za stožernu stranku hrvatskog naroda je da očuvamo vrijednosti, da smo vjerodostojni i da vežemo uz sebe kompetentne ljude te da razgovaramo sa svojim narodom i svim građanima BiH.
3' - 2022. godine smo htjeli sve što zacrtamo da provodimo. Cilj nam je da se očuva stabilnost u BiH.
4' - Bilo je puno izazova. Pokušali smo da napravimo iskorak ka EU. Došli smo do toga da su ostala dva zakona, a mi smo predvodili sve te procese.
5' - Otvaranje radnih mjesta, povećanje minimalnih plaća, penzioneri, sve je to dokaz da brinemo do čovjeku.
6' - Zamislite da smo mi odustali od sporazuma. Očuvali smo stabilnost u nemogućim uslovima, prijetio nam je državni udar, prijetilo je stotine procesa.
7' - Nevjerovatno je da rušite dogovor i da to ne iskomunicirate s partnerima.
8' - Vlast bez SNSD-a se nije mogla napraviti. SNSD je došao s četiri predstavnika u Domu naroda, sada ih imaju tri. Znate kakav je sistem odlučivanja. Nikog ne zanima evropski put osim predstavnika HDZ-a.
9' - Kada neko drugi dobije bolji rezultat iz RS s kojim ćemo graditi vlast, naravno da će biti novi partneri.
10' - Predstavnici SNSD-a i drugih stranaka ne pokazuju nikakav interes za Evropsku uniju, ali bez SNSD-a ne možemo funkcionirati. Zato i sjedimo s njima, nije to licemjerno. Njima je evropski put u drugom planu, na nama je da ih motiviramo da to završimo.
11' - Do smjena ne može doći, da je moglo mi bi to realizirali. Ne treba nam veći haos.
12' - Tri delegata u Domu naroda su upravo element odvraćanja. Zamjeram to strankama Trojke i onda nas prozivaju da smo ruski, a ne znaš šta je njihov put.
13' - Izborna kampanja je počela prošle godine. Ako se ostavimo predizbornu kampanju, lako ćemo doći do Zakona o VSTV-u. Teorije o srpsko-hrvatskoj koaliciji protiv Bošnjaka nemaju veze sa stvarnošću.
14' - Konstitutivnost je osnova njegovog funkcioniranja. Ministar naziva uglednike koji drugačije nazivaju "ustaškom kopiladi". To se ne govori i onda tražiš neke partnere.
15' - Taj rejting ništa ne znači toj osobi. To neće ništa dobro donijeti BiH.
16' - Svaki naredni izbori će biti digitalni. Nećemo moći izbjeći vulgarnost i površnost. Morat ćemo se boriti za drugu vrijednost.
17' - Ustavno domoljublje je za mene osnova Bosne i Hercegovine.
Dragan Čović. Avaz
18' - Bolji odnosi sa Trojkom na nivou FBiH nego na nivou BiH su isključivo zbog ljudi. Nismo htjeli negativne politike sa nivoa BiH prebaciti ovdje, samo je par preglasavanja bilo, kao što je Južna interkonekcija.
19' - Sljedeće sedmice ćemo imati budžet, mislim da se korektno upravlja FBiH, toga nema na nivou BiH, tamo smo raštimani orkestar.
20' - Južna plinska interkonekcija je strateški interes Bosne i Hercegovine i hrvatskog naroda u BiH. Riječ je o zapadnom pravcu snabdijevanja, što je strateški važno i za Republiku Hrvatsku. Mi želimo da taj projekat realizujemo upravo s američkim partnerima.
21' - Imali smo ozbiljne razgovore, danas smo razgovarali sa svim partnerima. Svim silama ohrabrujemo američkog partnera da investira i ne samo Južnu interkonekciju i tri plinske centrale, jedna u Mostaru, druga možda u Kaknju, treća u Tuzli. Ako američki partner ovdje investira, mi smo zaštitili taj prostor. To se pokazalo i po svijetu, oni štite svoj kapital.
23' - Predlagali smo da nositelji projekta budu BH Gas, Plinacro i Elektroprivreda HZHB. Američki partner će investirati, a druga stvar je kako ćemo mi definirati zakon o BiH gasu ili plinu. Mi smo simbolični potrošači plina, čitava BiH troši kao pola Zagreba. Mi trebamo omogućiti ljudima da to koriste.
24' - Idemo graditi sporazum između BiH i Hrvatske. Kada dođe partner sa sredstvima, tehnička rješenja postoje, trebamo im pokazati da nema nikakve prepreke. Tvrdim da će se se prepreke sklanjati. Američki kapital je dobrodošao u BiH.
25' - Ginkel ubrzano rješava probleme. Vjerujem da će se krenuti ulagati.
27' - Na pravom smo putu, neće Amerikanci investirati ako ima problema.
28' - Logika Dejtona je bila da hrvatskog predstavnika biraju Hrvati. Šta smo dobili s dva bošnjačka člana Predsjedništva? Vjerujem da će biti dovoljno mudrih u bošnjačkoj politici.
29 ' - Može se riješiti Izborni zakon bez promjene Ustava, ali neće se riješiti pitanje Sejdić-Finci. Moguće da ćemo doći do toga da riješimo sve u paketu. Uvažavam sve presude ESLJP.
30' - Bojim se da ćemo se teško dogovoriti promjene Ustava.
31' - Greška Mostarskog sporazuma je bila što nije odmah riješen i Izborni zakon. Samo omogućiti prioritetno da Hrvati biraju predstavnika, to bi relaksiralo scenu, ne bi bilo podvala.
32' - Samo neodgovorna bošnjačka politika dovodi do toga da se traži preuređenje u smislu trećeg entiteta.
33' - Tvrdim da Aliji Izetbegoviću u Dejtonu nije palo na pamet da se ovaj način donosi da bi se preglasavali Hrvati.
35' - Kandidirat će se za Predsjedništvo osoba koja je put puta mijenjala nacionalnost.
36' - Iz konteksta je izvučena izjava da je Izborni zakon put ka trećem entitetu. Treći entitet će se spominjati dok se ne riješe pitanje hrvatskog naroda.
37' - Zastrašujuća je izjava da je malo Hrvata ubijeno u Bleiburgu.
38' - Obiljažvamo evropski dan sjećanja na žrtve svih totalitarizama.
40' - Ako nije dobro da Bošnjaci Hrvatima biraju predstavnike, zašto, Konakoviću, nismo to proveli?
41' - Tvrdim da bi se riješili svi problemi između hrvatskog i bošnjačkog naroda ako bi se riješilo pitanje izbora Predsjedništva.
43' - HDZ je stožerna stranka Hrvata u svakom izbornom ciklusu.
44' - Sve stranke s hrvatskim predznakom u vrijeme alijanse su nastale iz HDZ-a, a mi smo uvijek bili najjači.
45' - Gdje je novac Hercegovačke banke? Mi smo ojačali nakon Platforme. Ako nismo za stolom, na stolu smo.
48' - Neću biti kandidat za Predsjedništvo, možemo očekivati mlađeg kandidata.
49' - Što se tiče gender politike, ako iko vodi računa o tome, to smo onda mi.
50' - Počeli smo ozbiljne razgovore sa svim strankama, pa i sa SDA. Rezultate će odrediti građani. Pobjednici kod Bošnjaka će biti partneri HDZ-a.
51' - Ne smije se ponoviti da izaberemo partnera koji nema kapacitet u Domu naroda.
OČEKUJU NAS TROPSKE NOĆI
NEVJEROVATNA SLIČNOST