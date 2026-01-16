Video / Dragan Čović: Pobjednici kod Bošnjaka će biti partneri HDZ-a, ne smije se ponoviti da izaberemo one koji nemaju kapacitet u Domu naroda

Predsjednik HDZ-a BiH i dopredsjedavajući Doma naroda PSBiH Dragan Čović bio je gost novog izdanja Avazovog intervjua.

On je govorio o brojnim aktuelnim temama poput Izbornog zakona, položaju hrvatskog naroda u BiH, Južnoj interkonekciji, partnerima iz Trojke i SNSD-a, evropskom putu BiH. Otkrio je i kakvi su planovi HDZ-a BiH za izbore koji će se održati u oktobru ove godine.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

2' - Zadatak svih nas za stožernu stranku hrvatskog naroda je da očuvamo vrijednosti, da smo vjerodostojni i da vežemo uz sebe kompetentne ljude te da razgovaramo sa svojim narodom i svim građanima BiH.

3' - 2022. godine smo htjeli sve što zacrtamo da provodimo. Cilj nam je da se očuva stabilnost u BiH.

4' - Bilo je puno izazova. Pokušali smo da napravimo iskorak ka EU. Došli smo do toga da su ostala dva zakona, a mi smo predvodili sve te procese.

5' - Otvaranje radnih mjesta, povećanje minimalnih plaća, penzioneri, sve je to dokaz da brinemo do čovjeku.

6' - Zamislite da smo mi odustali od sporazuma. Očuvali smo stabilnost u nemogućim uslovima, prijetio nam je državni udar, prijetilo je stotine procesa.

7' - Nevjerovatno je da rušite dogovor i da to ne iskomunicirate s partnerima.

8' - Vlast bez SNSD-a se nije mogla napraviti. SNSD je došao s četiri predstavnika u Domu naroda, sada ih imaju tri. Znate kakav je sistem odlučivanja. Nikog ne zanima evropski put osim predstavnika HDZ-a.

9' - Kada neko drugi dobije bolji rezultat iz RS s kojim ćemo graditi vlast, naravno da će biti novi partneri.

10' - Predstavnici SNSD-a i drugih stranaka ne pokazuju nikakav interes za Evropsku uniju, ali bez SNSD-a ne možemo funkcionirati. Zato i sjedimo s njima, nije to licemjerno. Njima je evropski put u drugom planu, na nama je da ih motiviramo da to završimo.

11' - Do smjena ne može doći, da je moglo mi bi to realizirali. Ne treba nam veći haos.

12' - Tri delegata u Domu naroda su upravo element odvraćanja. Zamjeram to strankama Trojke i onda nas prozivaju da smo ruski, a ne znaš šta je njihov put.

13' - Izborna kampanja je počela prošle godine. Ako se ostavimo predizbornu kampanju, lako ćemo doći do Zakona o VSTV-u. Teorije o srpsko-hrvatskoj koaliciji protiv Bošnjaka nemaju veze sa stvarnošću.

14' - Konstitutivnost je osnova njegovog funkcioniranja. Ministar naziva uglednike koji drugačije nazivaju "ustaškom kopiladi". To se ne govori i onda tražiš neke partnere.

15' - Taj rejting ništa ne znači toj osobi. To neće ništa dobro donijeti BiH.

16' - Svaki naredni izbori će biti digitalni. Nećemo moći izbjeći vulgarnost i površnost. Morat ćemo se boriti za drugu vrijednost.

17' - Ustavno domoljublje je za mene osnova Bosne i Hercegovine.