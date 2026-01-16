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Predstavnici američke kompanije i Vlade SAD s Čovićem i Trišić-Babić: "Vrijeme je za strateške infrastrukturne poteze"

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i privatni sektor zajedno rade na uvođenju američkog iskustva, poručili su

Održani sastanci. Ambasada SAD

M. Až.

16.1.2026

Delegacija zvaničnika iz Sjedinjenih Američkih Država, predvođena otpravnikom poslova u Ambasadi SAD-a u BiH Džonom (John) Ginkelom, održala je niz sastanaka sa bh. zvaničnicima u vezi projekta Južna interkonekcija.

Delegaciju su činili predstavnici Agencije SAD za trgovinu i razvoj te kompanije Bechtel.

Iz Američke ambasade u BiH saopšteno je s kim su se američki zvaničnici sastali:

- Otpravnik poslova a.i. Ginkel predvodio je delegaciju Agencije SAD za trgovinu i razvoj i američke inženjering kompanije Bechtel na sastancima sa vršiteljicom dužnosti predsjednika Republike Srpske Anom Trišić-Babić, ministrom energije u Vladi Federacije BiH Vedranom Lakićem i zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Draganom Čovićem - naveli su iz Ambasade.

- Vlada Sjedinjenih Američkih Država i privatni sektor zajedno rade na uvođenju američkog iskustva, inovativnosti i tehničke izvrsnosti u najvažnije infrastrukturne projekte BiH - dodali su iz Ambasade SAD-a u BiH.

# SAD
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# AMBASADA SAD U BIH
# BIH
# JOHN GINKEL
# BECHTEL
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