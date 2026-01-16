Predstavnici američke kompanije i Vlade SAD s Čovićem i Trišić-Babić: "Vrijeme je za strateške infrastrukturne poteze"

Delegacija zvaničnika iz Sjedinjenih Američkih Država, predvođena otpravnikom poslova u Ambasadi SAD-a u BiH Džonom (John) Ginkelom, održala je niz sastanaka sa bh. zvaničnicima u vezi projekta Južna interkonekcija.

Delegaciju su činili predstavnici Agencije SAD za trgovinu i razvoj te kompanije Bechtel.