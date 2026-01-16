Predstavnici američke kompanije i Vlade SAD s Čovićem i Trišić-Babić: "Vrijeme je za strateške infrastrukturne poteze"

Delegacija zvaničnika iz Sjedinjenih Američkih Država, predvođena otpravnikom poslova u Ambasadi SAD-a u BiH Džonom (John) Ginkelom, održala je niz sastanaka sa bh. zvaničnicima u vezi projekta Južna interkonekcija.
Delegaciju su činili predstavnici Agencije SAD za trgovinu i razvoj te kompanije Bechtel.
Iz Američke ambasade u BiH saopšteno je s kim su se američki zvaničnici sastali:
- Otpravnik poslova a.i. Ginkel predvodio je delegaciju Agencije SAD za trgovinu i razvoj i američke inženjering kompanije Bechtel na sastancima sa vršiteljicom dužnosti predsjednika Republike Srpske Anom Trišić-Babić, ministrom energije u Vladi Federacije BiH Vedranom Lakićem i zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Draganom Čovićem - naveli su iz Ambasade.
- Vlada Sjedinjenih Američkih Država i privatni sektor zajedno rade na uvođenju američkog iskustva, inovativnosti i tehničke izvrsnosti u najvažnije infrastrukturne projekte BiH - dodali su iz Ambasade SAD-a u BiH.