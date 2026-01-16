Vlada KS proglasila epizodu "Uzbuna" zbog zagađenja zraka, preporučena online nastava

Na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona Sarajevo donijela je odluku o proglašenju epizode "Uzbuna" za Zonu A (Novi Grad, Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo i Ilidža), dok u zonama B i C na snazi ostaje epizoda "Upozorenje".

Ova odluka donesena je nakon izvještaja Stručnog tijela koje analizira situaciju sa stanovišta izmjerenih vrijednosti zagađujućih materija i vremenske prognoze za naredne dane.

Prema mjerenjima u urbanom jezgru grada: Zona A (Otoka i Saraj Polje): Dnevni prosjeci koncentracija čestica PM10 premašili su prag od 200 µg/m³. Na stanici Otoka zabilježene su visoke vrijednosti Azot dioksida (NO2).

Sinoptička situacija predviđa nedostatak vjetra u narednim danima, prisustvo temperaturne inverzije prevashodno u jutarnjim i večernjim satima, kao i pojavu magle, što će doprinijeti nastavku akumuliranja zagađujućih materija u kotlinskim dijelovima Kantona.

Restrikcije

U skladu s Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, u Zoni A na snagu stupa primjena restrikcija.

To je zabrana kretanja za automobile i teretna vozila s motorima norme EURO 3 i manjom. Izuzeta su vozila MUP-a, inspekcije, odbrane, javnog prevoza, komunalnih preduzeća, vozila s diplomatskim tablicama, vozila osoba s invaliditetom, taxi vozila, te vozila hitne pomoći, vatrogasaca i civilne zaštite.

Također, privremena obustava tehnoloških procesa koji uzrokuju emisiju prašine, ukoliko je to tehnički izvodivo. Ako potpuna obustava nije moguća, procese svesti na tehnički minimum.

I maksimalno povećanje kapaciteta javnog gradskog prevoza koji ne zagađuje okoliš, te osiguranje besplatnog prijevoza ili subvencioniranje voznih karata tokom trajanja epizode.

Preporuka poslodavcima je da omoguće radnicima kasniji dolazak na posao kako bi djecu nesmetano odvezli do predškolskih ustanova.

Organizacija online nastave za studente, kao i rada od kuće za uposlenike (online), u skladu s mogućnostima.

U cilju zaštite zdravlja, zabranjuju se javna okupljanja, uključujući organizovane sportske i kulturne manifestacije na otvorenom prostoru (u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju KS). Također, zabranjuju se sportske aktivnosti na otvorenom prostoru, u skladu sa Zakonom o sportu).

Nosioci provedbe

Odlukom Vlade, kao i Planom interventnih mjera utvrđeni su svi nosioci provedbe navedenih mjera, među kojima su inspekcije, ministarstva, privredni i poslovni subjekti, odgojno-obrazovne ustanove, općine..

Iz resornog ministarstva apeluju na građane da kontinuirano prate zdravstvene preporuke Zavoda za javno zdravstvo KS, te da maksimalno ograniče boravak na otvorenom i izbjegavaju fizičke aktivnosti tokom perioda povišenog zagađenja.

- Pozivaju se svi obveznici primjene Plana da se pridržavaju provedbe propisanih mjera, kako bi zajedničkim djelovanjem doprinijeli smanjenju zagađenja - saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.