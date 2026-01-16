Trampov čovjek: Sankcije mogu biti upotrijebljene ako Dodik nastavi s aktivnostima destabilizacije

Američki kongresmen iz Ohaja Majk Tarner (Mike Turner) upozorio je da sankcije protiv Milorada Dodika i njegovih ljudi ostaju na stolu i da se mogu ponovno primijeniti ukoliko nastavi s destabilizirajućim aktivnostima.

- Mislim da američka administracija odista hoće da bude aktivna na Balkanu i da, na neki način, riješi probleme - rekao je kongresmen iz Ohaja Mike Turner.

Govoreći pred Atlantic Councilom, utjecajnom nevladinom organizacijom, ovaj republikanski zastupnik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država istakao je da sankcije i dalje stoje na raspolaganju administraciji predsjednika Donalda Trampa.

Objašnjavajući, pak, ukidanje restriktivnih mjera Miloradu Dodiku on je rekao da mu je "State Department prenio da su od RS dobili velike ustupke, kao preduslov".

- U našem daljem pristupu Balkanu, sankcije ostaju i mogu biti upotrijebljene ako Dodik nastavi s aktivnostima destabilizacije - naglasio je.