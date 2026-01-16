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GLAVNI GRAD BIH

Sarajevo jedini evropski grad među 10 s najzagađenijim zrakom u svijetu

Ostalih devet gradova su uglavnom na dalekom istoku

Sarajevo. Facebook

Anadolija

16.1.2026

Sarajevo je u petak navečer ponovo među deset najzagađenijih gradova na svijetu, prema rang listi web stranice iqair.com.

Glavni grad Bosne I Hercegovine se prema indeksu zagađenosti zraka nalazi na 9. mjestu u svijetu, i među prvih deset najzagađenijih gradova jedini je evropski grad.

Ostalih devet gradova su uglavnom na dalekom istoku, u Aziji – prvi je indijski Delhi, zatim pakistanski Lahore, Daka u Bangladešu, Kalkuta u Indiji, pa Chongqing, Wuhan, Chengdu i Shangai u Kini, slijedi Sarajevo, pa kineski Hangzhou.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je u petak odluku o proglašenju epizode "Uzbuna" za Zonu A, koja obuhvata općine Novi Grad, Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo i Ilidža, dok u zonama B i C na snazi ostaje epizoda "Upozorenje".

Odluka je donesena nakon izvještaja Stručnog tijela koje analizira situaciju sa stanovišta izmjerenih vrijednosti zagađujućih materija i vremenske prognoze za naredne dane.

Prema mjerenjima u urbanom jezgru grada: Zona A (Otoka i Saraj Polje) - dnevni prosjeci koncentracija čestica PM10 premašili su prag od 200 µg/m³, azot dioksid (NO2) - na stanici Otoka zabilježene su visoke vrijednosti NO2.

Još nema dugoročnih planova vlasti u Kantonu Sarajevu na saniranju uzroka velikog zagađenja zraka, koje skoro svake zime pogađa njegove stanovnike i negativno utiče na kvalitetu života.

# ZAGAĐENJE ZRAKA
# SARAJEVO
# BIH
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