Sarajevo jedini evropski grad među 10 s najzagađenijim zrakom u svijetu

Sarajevo je u petak navečer ponovo među deset najzagađenijih gradova na svijetu, prema rang listi web stranice iqair.com.

Glavni grad Bosne I Hercegovine se prema indeksu zagađenosti zraka nalazi na 9. mjestu u svijetu, i među prvih deset najzagađenijih gradova jedini je evropski grad.

Ostalih devet gradova su uglavnom na dalekom istoku, u Aziji – prvi je indijski Delhi, zatim pakistanski Lahore, Daka u Bangladešu, Kalkuta u Indiji, pa Chongqing, Wuhan, Chengdu i Shangai u Kini, slijedi Sarajevo, pa kineski Hangzhou.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je u petak odluku o proglašenju epizode "Uzbuna" za Zonu A, koja obuhvata općine Novi Grad, Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo i Ilidža, dok u zonama B i C na snazi ostaje epizoda "Upozorenje".