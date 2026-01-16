Islamska zajednica u BiH: Počela akcija podjele drva, peći i prehrambenih paketa za ugroženo stanovništvo

Na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo počela je akcija podjele drva, peći i prehrambenih paketa za porodice i osobe koje su u stanju socijalne potrebe.
Radi se o projektu "Zima 2025/2026" koji se realizuje godinama, a sredstva su osigurana od donacije Human Appeal Australia.
Zahvaljujući ovom projektu, stotinu porodica će dobiti po dva metra drva, a bit će podijeljeno 50 peći kao i 100 prehrambenih paketa.
Ovogodišnja akcija počela je u padinskim dijelovima Sarajeva do čijih su mještana prethodnih dana rijetko stizale i zimske službe.
Akcija je izmamila suze radosnice na licu Dike Čorbo kojoj se, upravo pred ovu zimu, pokvarila peć pa je koristila grijalicu. Zahvaljujući donaciji ona više ne mora brinuti za grijanje, ali ni za osnovne životne namirnice u zimskom periodu.
– Hvala Islamskoj zajednici. Želim dobro svima koji su učestvovali, i onome ko je riječ progovorio za mene. Neka vam Allah pokloni sve najbolje – kaže Dika.
Pomoć je osigurana zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Human Appeal iz Australije, koja ovakve projekte realizuje u 15 zemalja širom svijeta.
– Iz Sarajeva bih zaista želio da zahvalim našoj braći u Australiji na njihovim prilozima i velikodušnosti. Elhamdulillah, vaša pomoć je stigla do korisnika ovdje u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Neka vas Allah nagradi za vašu velikodušnost i neka zaštiti vas i vaše porodice – rekao je Bashar Al-Jamal, direktor humanitarne organizacije Human Appeal.
Osmijeh je i na licu Melike Ablaković zbog donacije. I njoj je ova pomoć stigla u pravo vrijeme.
– Mnogo mi znači. Radila sam i nisam nikada tražila, ali sad sam u penziji, a penzija je mala. Dobro mi je došlo. Ovo je prvi put da ja dobijem neku donaciju – ističe Melika.
Projekat "Zima 2025/26" realizuje se već šest godina u saradnji s Islamskom zajednicom u Bosni I Hercegovini, podsjetio je Ibrahim Malanović, rukovodilac Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
– Ovom prilikom želim prvo zahvaliti Dragom Allahu, ali i iskazati zahvalnost dr. Basharu Al-Jamalu, predsjedniku ove humanitarne organizacije i svima onima iz Australije koji pomažu ove projekte. Kao što vidite, u ovo hladno vrijeme je dosta porodica kojima je potrebna ova vrsta pomoći. I hvala Bogu da mi sudjelujemo zajedno s ovom organizacijom. Ne samo ovdje, nego pomažemo i druge projekte kroz Ured za društvenu brigu onima kojima je pomoć potrebna. Naravno, to je naša misija i naša obaveza da budemo što bliže onima kojima je pomoć potrebna – rekao je Malanović.
Partneri iz ovog projekta očekuju nastavak slične saradnje koja bi ponovno bila u interesu socijalnougroženog stanovništva u našoj zemlji.