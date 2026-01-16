Islamska zajednica u BiH: Počela akcija podjele drva, peći i prehrambenih paketa za ugroženo stanovništvo

Na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo počela je akcija podjele drva, peći i prehrambenih paketa za porodice i osobe koje su u stanju socijalne potrebe.

Radi se o projektu "Zima 2025/2026" koji se realizuje godinama, a sredstva su osigurana od donacije Human Appeal Australia.

Zahvaljujući ovom projektu, stotinu porodica će dobiti po dva metra drva, a bit će podijeljeno 50 peći kao i 100 prehrambenih paketa.

Ovogodišnja akcija počela je u padinskim dijelovima Sarajeva do čijih su mještana prethodnih dana rijetko stizale i zimske službe.

Akcija je izmamila suze radosnice na licu Dike Čorbo kojoj se, upravo pred ovu zimu, pokvarila peć pa je koristila grijalicu. Zahvaljujući donaciji ona više ne mora brinuti za grijanje, ali ni za osnovne životne namirnice u zimskom periodu.