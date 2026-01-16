Hasanović: Ko će odgovarati za 600.000 KM koje građani ponovo plaćaju za izbore u RS-u?

- Nakon što sam potpisao instrukciju kojom je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dobila dodatnih 600.000 KM za provođenje ponovljenih izbora u Republici Srpskoj, ne mogu se oteti dojmu da se time saniraju posljedice, a ne rješavaju uzroci problema - naveo je Hasanović.

Zamjenik ministra finansija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović upozorio je da se osiguravanjem dodatnih sredstava za ponovljene izbore u Republici Srpskoj rješavaju posljedice, ali ne i uzroci problema koji su do njih doveli.

On je otvorio niz ključnih pitanja u vezi s odgovornošću za poništavanje izbora i dodatne troškove koje ponovo snose građani.

- Da li je ovo tehničko pitanje ili ozbiljan udar na izborni integritet i pravni poredak? Ko je odgovoran za eventualnu izbornu krađu zbog koje su izbori poništeni? Ko će odgovarati za 600.000 KM koje građani ponovo plaćaju? Da li su nadležni organi pokrenuli odgovarajuće istražne postupke? Da li je u ovom slučaju počinjeno krivično djelo i zašto još nema jasnih odgovora? - upitao je Hasanović.

Posebno je istakao pitanje političke i pravne odgovornosti nakon ostavke Save Minića, zapitavši se da li je Republika Srpska posljednjih mjeseci imala nelegalnu vladu i šta to znači za pravnu sigurnost, ustavni poredak i legitimitet vlasti u RS-u.

- Bez utvrđene odgovornosti, ponovljeni izbori ostaju samo skupa korekcija tuđih propusta - poručio je Hasanović.