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PREMIJER FBIH

Nikšić: "Reformama uvodimo mehanizam kontrole i jačamo državu!"

Istakao je da je riječ o reformama koje su pripremane kroz opsežnu javnu raspravu tokom protekla dva mjeseca

Tribina u Tuzli - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

16.1.2026

Predsjednik SDP-a BiH i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić obratio se večeras na tribini SDP-a održanoj u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, gdje je govorio o paketu fiskalnih i pratećih zakona koje je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru. Istakao je da je riječ o reformama koje su pripremane kroz opsežnu javnu raspravu tokom protekla dva mjeseca.

- U tišini smo uspjeli provesti kvalitetnu javnu raspravu i doći do prijedloga zakona koji će unaprijediti bankarski sektor i osigurati bolje funkcioniranje privrede, banaka, kao i veću zaštitu građana kroz jasniju regulaciju - kazao je Nikšić.

Dodao je da se predloženim zakonima uvode mehanizmi kontrole pojedinih naknada te jača uloga države, naglasivši da su ove reforme dio priprema Bosne i Hercegovine za obaveze koje je očekuju na evropskom putu.

Osvrćući se na optužbe o blokadi Fiskalnog vijeća BiH, Nikšić je poručio da ne želi davati legitimitet institucijama i odlukama koje, kako je naveo, nisu formirane u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine.

- Ne mislim da se ni za jedan iznos, pa ni za deset ili više miliona maraka, trebaju prodavati principi kada je u pitanju država Bosna i Hercegovina - poručio je Nikšić.

# SDP BIH
# NERMIN NIKŠIĆ
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