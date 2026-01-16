Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MOGUĆE POPLAVE

FUCZ upozorava na naglo topljenje snijega u narednim danima: Prognoziran porast temperatura

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, očekuje se porast temperatura zraka koji može izazvati intenzivno topljenje snijega

Sarajevo. Avaz

M. Až.

16.1.2026

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) upozorava građane i nadležne službe na ubrzano topljenje snijega u narednim danima zbog najavljenog porasta temperatura.

- Federalna uprava civilne zaštite, postupajući u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, upozorava građane na povećan rizik od posljedica naglog topljenja snijega usljed najavljenog značajnog porasta temperatura zraka u narednom periodu - saopćili su iz FUCZ-a.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, očekuje se porast temperatura zraka koji može izazvati intenzivno topljenje snijega, povećanje vodostaja rijeka i potoka te mogućnost lokalnih poplava. Također, zbog zasićenosti tla vodom, postoji veći rizik od klizišta i odrona, naročito na ranije evidentiranim ugroženim područjima.

U cilju zaštite života i imovine, FUCZ preporučuje nadležnim službama da pojačaju nadzor na terenu i preduzmu sve potrebne preventivne mjere.

- Cilj ovih mjera je da snage na terenu budu spremne kao prvi odgovor, u skladu sa svojim nadležnostima, obavezama i važećim planovima zaštite i spašavanja, te da pravovremeno reaguju na moguće opasnosti radi zaštite ljudi i materijalnih dobara na području kantona, općina i gradova - navode iz FUCZ-a.

Građanima se također preporučuje da:

- prate zvanična obavještenja nadležnih institucija i službi,

- poduzmu mjere samozaštite i zaštite imovine, posebno objekata u blizini vodotoka,

- očiste odvodne kanale, šahtove i prilaze objektima gdje je to moguće,

- izbjegavaju kretanje u blizini nestabilnih padina, klizišta i odrona,

- u slučaju uočavanja izlijevanja vode, odrona ili drugih opasnosti, odmah obavijeste nadležne službe.

- Federalna uprava civilne zaštite, u saradnji s drugim nadležnim institucijama, kontinuirano prati stanje na terenu te poziva građane na oprez, odgovorno ponašanje i saradnju - dodaju iz FUCZ-a.

# SNIJEG
# FUCZ
# POPLAVE
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.