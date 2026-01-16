FUCZ upozorava na naglo topljenje snijega u narednim danima: Prognoziran porast temperatura

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) upozorava građane i nadležne službe na ubrzano topljenje snijega u narednim danima zbog najavljenog porasta temperatura.

- Federalna uprava civilne zaštite, postupajući u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, upozorava građane na povećan rizik od posljedica naglog topljenja snijega usljed najavljenog značajnog porasta temperatura zraka u narednom periodu - saopćili su iz FUCZ-a.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, očekuje se porast temperatura zraka koji može izazvati intenzivno topljenje snijega, povećanje vodostaja rijeka i potoka te mogućnost lokalnih poplava. Također, zbog zasićenosti tla vodom, postoji veći rizik od klizišta i odrona, naročito na ranije evidentiranim ugroženim područjima.

U cilju zaštite života i imovine, FUCZ preporučuje nadležnim službama da pojačaju nadzor na terenu i preduzmu sve potrebne preventivne mjere.

- Cilj ovih mjera je da snage na terenu budu spremne kao prvi odgovor, u skladu sa svojim nadležnostima, obavezama i važećim planovima zaštite i spašavanja, te da pravovremeno reaguju na moguće opasnosti radi zaštite ljudi i materijalnih dobara na području kantona, općina i gradova - navode iz FUCZ-a.

Građanima se također preporučuje da:

- prate zvanična obavještenja nadležnih institucija i službi,

- poduzmu mjere samozaštite i zaštite imovine, posebno objekata u blizini vodotoka,

- očiste odvodne kanale, šahtove i prilaze objektima gdje je to moguće,

- izbjegavaju kretanje u blizini nestabilnih padina, klizišta i odrona,

- u slučaju uočavanja izlijevanja vode, odrona ili drugih opasnosti, odmah obavijeste nadležne službe.

- Federalna uprava civilne zaštite, u saradnji s drugim nadležnim institucijama, kontinuirano prati stanje na terenu te poziva građane na oprez, odgovorno ponašanje i saradnju - dodaju iz FUCZ-a.