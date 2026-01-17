Stanje na putevima u BiH: Magla smanjuje vidljivost

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu.

Magla znatno smanjuje vidljivost na dionicama: Ripač-Vrtoče-Bosanski Petrovac, Žitomislići-Čapljina, Ormanica-Gradačac, Kalesija-Bukinje, Kladanj-Olovo, Sarajevo-Kiseljak, Novi Travnik-Nević Polje, Donji Vakuf-Jajce, Turbe Nević Polje ali i na širem području Livna, Tomislavgrada, Glamoča i Bosanskog Grahova.

- Skrećemo pažnju i na učestale odrone zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Napominjemo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu - kažu iz BIHAMK-a.

Dodatno na putevima Livno-Šuica i Glamoč Priluka upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz, poručili su.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prijelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.