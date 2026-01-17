Ambasador BiH u Austriji istakao zastavu entiteta u uredu BiH

Ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji, Siniša Bencun, ugostio je ministricu privrede Unsko-sanskog kantona, Samru Mehić, ali pažnja medija je više bila usmjerena na scenu iza njihovog sastanka, odnosno na zastave koje se nalaze u uredu našeg predstavnika u ovoj zemlji.

Na fotografijama je vidljivo da je Bencun, pored državne zastave, u svoj ured postavio i obilježja entiteta Republika Srpska.

Iako se radi o legalnoj zastavi entiteta, ona se ne smije nalaziti u prostoru koji u inozemstvu predstavlja isključivo Bosnu i Hercegovinu.

Ovaj postupak Bencuna, suprotan je Odluci o načinu postupanja zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (MVP BiH) i diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) iz februara 2022. godine.

Ovom odlukom, koju je potpisala tadašnja ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Bisera Turković, ambasadorima i drugim predstavnicima BiH nalaže se da koriste isključivo državne simbole (grb, zastavu i himnu BiH) u skladu sa zakonima države.

Pored toga, potez Bencuna krši i Bečku konvenciju (Vienna Convention), prema kojoj se definišu pravila u diplomatiji, jer član 20. ove konvencije navodi da misija, odnosno ambasada, i njen šef imaju pravo isticati zastavu i grb države koju predstavljaju.

Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen Zakon o vanjskim poslovima, kojim bi se preciznije definisale ovakve situacije i izbjegli potencijalni skandali i nesporazumi.