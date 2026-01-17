Oglasili se iz Američke ambasade: Otpravnik poslova John Ginkel razgovarao sa Nedimom Makarevićem

Odgovorne strane investicije ključne su za izgradnju snažnije i dinamičnije ekonomije za Bosnu i Hercegovinu, navodi se u objavi Američke ambasade na X-u.

Otpravnik poslova Američke ambasade u Bosni i Hercegovini John Ginkel sastao se 15. januara s izvršnim direktorom Vijeća stranih investitora Nedimom Makarevićem i razgovarao o važnosti reformi kako bi se američkim i drugim stranim kompanijama olakšalo investiranje i poslovanje u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, otpravnik poslova Američke ambasade u BiH John Ginkel jučer je poželio dobrodošlicu gostima iz korporacije Bechtel u Bosnu i Hercegovinu, gdje ova američka kompanija istražuje nove mogućnosti.

Delegaciju čine i predstavnici Američke agencije za trgovinu i razvoj (U.S. Trade and Development Agency), koja, kako se navodi, podržava pouzdana rješenja američkog privatnog sektora za ključne infrastrukturne izazove širom svijeta.

"Radujemo se susretima s liderima iz cijele BiH i razgovorima o tome kako jedna od vodećih svjetskih inženjerskih i građevinskih kompanija može pomoći BiH da unaprijedi svoju infrastrukturu, osigura energetsku nezavisnost i podstakne ekonomski razvoj", navodi se iz Američke ambasade u BiH.