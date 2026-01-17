Kako će Vlada RS ispuniti obavezu zastupljenosti Bošnjaka: Irena je Bošnjak, da li će to biti i predsjednik boračke organizacije Radan?

Savo Minić je danas saopćio da će se u novom sastavu Vlade naći pet novih ministara.

Ono što će biti interesantno je i nacionalna struktura nove Vlade RS, odnosno ko će biti Bošnjaci u novoj Vladi RS.

- U prelaznom periodu do potpunog sprovođenja Aneksa 7., Vlada Republike Srpske (predsjednik Vlade i 16 ministara) sastoji se od osam ministara iz reda srpskog, pet iz reda bošnjačkog i tri iz reda hrvatskog naroda. Jednog ministra iz reda Ostalih može imenovati predsednik Vlade iz kvote najbrojnijeg konstitutivnog naroda - piše u Ustavu RS.

U ranijem sastavu Vlade RS su se nalazili Alen Šeranić, Zlatan Klokić, Senka Jujić, Selma Čabrić i Denis Šulić.