OC Bjelašnica: Alternativno vozilo Hitne pomoći mora doći iz Sarajeva na Bjelašnicu, kako bi mi mogli pacijenta poslati u Sarajevo

Iz Olimpijskog centra Bjelašnica-Igman stigao je demanti na tekst našeg portala da vozilu Hitne medicinske pomoći nije omogućen prolaz od strane uposlenika OC Bjelašnica, iako je bilo ugroženo njegovo zdravlje. Njihov demanti u nastavku prenosimo u cijelosti:
- Svaka situacija u kojoj je ugroženo zdravlje djeteta za nas se tretira sa punom ozbiljnošću i odgovornošću. Hitna medicinska pomoć je, u skladu sa Zakonom o skijalištima Kantona Sarajevo, zakonski obavezan uslov za rad skijališta. Punkt Hitne medicinske pomoći u Babinom dolu predstavlja prostor koji OC Bjelašnica, na osnovu važećeg ugovora, stavlja na raspolaganje Hitnoj medicinskoj pomoći Kantona Sarajevo, dok je sama služba HMP-a isključivo angažovana od strane KJP ZOI ’84 d.o.o. Sarajevo za potrebe obezbjeđenja rada skijališta.
Iako je primarna obaveza Hitne medicinske pomoći vezana za skijalište, važno je naglasiti da su uposlenici HMP-a, u skladu sa svojom profesionalnom i humanom ulogom, i do sada često pružali pomoć i drugim osobama na području Bjelašnice i šire općine Trnovo. U situacijama kada je neophodan hitan transport prema Sarajevu, uposlenici OC Bjelašnica, Gorske službe spašavanja Kantona Sarajevo (koja po ugovoru obezbjeđuje skijalište), kao i Hitne medicinske pomoći, u najkraćem roku međusobno koordiniraju aktivnosti kako bi se osigurao kontinuitet medicinske zaštite na skijalištu.
To podrazumijeva da se, paralelno sa upućivanjem vozila HMP-a prema Sarajevu, organizuje dolazak alternativnog vozila Hitne medicinske pomoći na Bjelašnicu. Posebno napominjemo da OC Bjelašnica već duži vremenski period aktivno inicira i insistira na formiranju stalnog punkta Hitne medicinske pomoći na Bjelašnici, na području Općine Trnovo, nezavisno od samog skijališta. S obzirom na veliki broj posjetilaca planine tokom cijele godine, smatramo da je ovakvo rješenje neophodno kako bi se u budućnosti dodatno unaprijedio nivo sigurnosti i izbjegle situacije koje mogu izazvati zabrinutost kod posjetilaca.
Na kraju, želimo Vas informisati da je u trenutku snimanja događaja koji se navodi u tekstu, uposlenik OC Bjelašnica, u koordinaciji sa svojim nadređenim, aktivno dogovarao dolazak alternativnog vozila Hitne medicinske pomoći na skijalište, kako bi vozilo koje je u tom trenutku obezbjeđivalo skijalište, u skladu sa dogovorom, moglo bez odlaganja krenuti prema Sarajevu. Zahvaljujemo na interesovanju i razumijevanju, te stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije - naveli su iz OC Bjelašnica.