OC Bjelašnica: Alternativno vozilo Hitne pomoći mora doći iz Sarajeva na Bjelašnicu, kako bi mi mogli pacijenta poslati u Sarajevo

- Svaka situacija u kojoj je ugroženo zdravlje djeteta za nas se tretira sa punom ozbiljnošću i odgovornošću. Hitna medicinska pomoć je, u skladu sa Zakonom o skijalištima Kantona Sarajevo, zakonski obavezan uslov za rad skijališta. Punkt Hitne medicinske pomoći u Babinom dolu predstavlja prostor koji OC Bjelašnica, na osnovu važećeg ugovora, stavlja na raspolaganje Hitnoj medicinskoj pomoći Kantona Sarajevo, dok je sama služba HMP-a isključivo angažovana od strane KJP ZOI ’84 d.o.o. Sarajevo za potrebe obezbjeđenja rada skijališta.

Iz Olimpijskog centra Bjelašnica-Igman stigao je demanti na tekst našeg portala da vozilu Hitne medicinske pomoći nije omogućen prolaz od strane uposlenika OC Bjelašnica, iako je bilo ugroženo njegovo zdravlje. Njihov demanti u nastavku prenosimo u cijelosti:

Iako je primarna obaveza Hitne medicinske pomoći vezana za skijalište, važno je naglasiti da su uposlenici HMP-a, u skladu sa svojom profesionalnom i humanom ulogom, i do sada često pružali pomoć i drugim osobama na području Bjelašnice i šire općine Trnovo. U situacijama kada je neophodan hitan transport prema Sarajevu, uposlenici OC Bjelašnica, Gorske službe spašavanja Kantona Sarajevo (koja po ugovoru obezbjeđuje skijalište), kao i Hitne medicinske pomoći, u najkraćem roku međusobno koordiniraju aktivnosti kako bi se osigurao kontinuitet medicinske zaštite na skijalištu.

To podrazumijeva da se, paralelno sa upućivanjem vozila HMP-a prema Sarajevu, organizuje dolazak alternativnog vozila Hitne medicinske pomoći na Bjelašnicu. Posebno napominjemo da OC Bjelašnica već duži vremenski period aktivno inicira i insistira na formiranju stalnog punkta Hitne medicinske pomoći na Bjelašnici, na području Općine Trnovo, nezavisno od samog skijališta. S obzirom na veliki broj posjetilaca planine tokom cijele godine, smatramo da je ovakvo rješenje neophodno kako bi se u budućnosti dodatno unaprijedio nivo sigurnosti i izbjegle situacije koje mogu izazvati zabrinutost kod posjetilaca.

Na kraju, želimo Vas informisati da je u trenutku snimanja događaja koji se navodi u tekstu, uposlenik OC Bjelašnica, u koordinaciji sa svojim nadređenim, aktivno dogovarao dolazak alternativnog vozila Hitne medicinske pomoći na skijalište, kako bi vozilo koje je u tom trenutku obezbjeđivalo skijalište, u skladu sa dogovorom, moglo bez odlaganja krenuti prema Sarajevu. Zahvaljujemo na interesovanju i razumijevanju, te stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije - naveli su iz OC Bjelašnica.