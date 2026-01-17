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"NISU SAMI"

Snaga zajedništva: Priča o ljudima koji doniraju ne očekujući ništa zauzvrat

Epizoda otvara prostor za razumijevanje različitih načina na koje se podrška pruža od pojedinačnih inicijativa do dugoročnih prijateljstava

Snaga zajedništva. SOS dječija sela BiH

M. Pekušić

17.1.2026

Nova epizoda serijala „Nisu sami“ posvećena je temi podrške radu SOS Dječijih sela u BiH, s posebnim naglaskom na ulogu dobrih ljudi, prijatelja organizacije i šire zajednice koji svojim povjerenjem i solidarnošću doprinose stvaranju sigurnijeg djetinjstva za djecu i mlade bez roditeljskog staranja.

Epizoda otvara prostor za razumijevanje različitih načina na koje se podrška pruža od pojedinačnih inicijativa do dugoročnih prijateljstava, a koje jačaju programe alternativne brige, hraniteljstva i podrške porodicama u riziku od razdvajanja.

Važna uloga. SOS dječija sela BiH

Kroz konkretne primjere prikazuje se kako ova vrsta podrške utiče na stabilnost porodica, očuvanje porodičnih veza i stvaranje uslova u kojima djeca mogu odrastati u sigurnijem i podsticajnijem okruženju.

Serijal „Nisu sami“ kroz ovu epizodu podsjeća da podrška ne znači samo materijalnu pomoć, već i prisutnost, razumijevanje i spremnost da se bude dio promjena koje ostavljaju trajne vrijednosti u životima djece i porodica.

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# SOS DJEČIJA SELA BIH
# NISU SAMI
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