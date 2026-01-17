Snaga zajedništva: Priča o ljudima koji doniraju ne očekujući ništa zauzvrat

Nova epizoda serijala „Nisu sami“ posvećena je temi podrške radu SOS Dječijih sela u BiH, s posebnim naglaskom na ulogu dobrih ljudi, prijatelja organizacije i šire zajednice koji svojim povjerenjem i solidarnošću doprinose stvaranju sigurnijeg djetinjstva za djecu i mlade bez roditeljskog staranja.

Epizoda otvara prostor za razumijevanje različitih načina na koje se podrška pruža od pojedinačnih inicijativa do dugoročnih prijateljstava, a koje jačaju programe alternativne brige, hraniteljstva i podrške porodicama u riziku od razdvajanja.

Kroz konkretne primjere prikazuje se kako ova vrsta podrške utiče na stabilnost porodica, očuvanje porodičnih veza i stvaranje uslova u kojima djeca mogu odrastati u sigurnijem i podsticajnijem okruženju.

Serijal „Nisu sami“ kroz ovu epizodu podsjeća da podrška ne znači samo materijalnu pomoć, već i prisutnost, razumijevanje i spremnost da se bude dio promjena koje ostavljaju trajne vrijednosti u životima djece i porodica.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.