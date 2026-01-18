Stanje na putevima u BiH: Saobraća se po vlažnom kolovozu, magla smanjuje vidljivost

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu. Magla znatno smanjuje vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove.

- Skrećemo pažnju i na učestale odrone zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. U ranim jutarnjim satima zbog nižih temperatura moguća je poledica na kolovozu. Napominjemo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu - poručuju jutros iz BIHAMK-a.

Zbog topljenja snijega, upozoravamo na povećanu opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz. Napominjemo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.