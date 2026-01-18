Podrška udruženja i roditelja: Kraj obaveznih kontrola za maloljetnike s invaliditetom?

Prema izmjenama Zakona koji definiše materijalnu podršku osobama s invaliditetom, a koje je na posebnoj sjednici utvrdila Vlada Federacije BiH, predviđa se ukidanje obaveze kontrolnih pregleda djece i mladih s invaliditetom do navršene 18. godine, a u skladu s Konvencijom o pravima djeteta. Prava će se ubuduće priznavati bez uslovljavanja periodičnim kontrolama, uz povjerenje u stručnu procjenu Instituta. Šta sve ovo znači u praksi i koliko su ove izmjene značajne za djecu i mlade s invaliditetom, kao i za njihove roditelje? Česte kontrole Fikret Zuko, predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo, za “Avaz” smatra izmjene korisnim.

Zuko: Podrška izmjenama . Ustupljena fotografija Zuko: Podrška izmjenama . Ustupljena fotografija

- Zamislite, dijete ima Down sindrom i roditelji njega vode svaku godinu ili dvije na preglede, na kontrolu. Mislim da je to dobro do osamnaeste godine ako komisija utvrdi, odnosno ako Institut utvrdi to stanje – kazao je Zuko. Traumatično iskustvo Sevdija Kujović, predsjednica je Udruženja “Život sa Down sindromom”, a ujedno i majka djeteta, sada već mlade osobe s invaliditetom. Za “Avaz” je kazala kako pozdravlja ovu inicijativu i ovu promjenu i kako se nada da će ovo dati prostor roditeljima da na neki način slobodno dišu i da se bave onim čime i treba, a to je svojom djecom i svim onim što ta djeca trebaju.

Kujović: Zahtjevan život . Ustupljena fotografija Kujović: Zahtjevan život . Ustupljena fotografija