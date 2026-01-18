Podrška udruženja i roditelja: Kraj obaveznih kontrola za maloljetnike s invaliditetom?

Prema izmjenama Zakona koji definiše materijalnu podršku osobama s invaliditetom, a koje je na posebnoj sjednici utvrdila Vlada Federacije BiH, predviđa se ukidanje obaveze kontrolnih pregleda djece i mladih s invaliditetom do navršene 18. godine, a u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.
Prava će se ubuduće priznavati bez uslovljavanja periodičnim kontrolama, uz povjerenje u stručnu procjenu Instituta.
Šta sve ovo znači u praksi i koliko su ove izmjene značajne za djecu i mlade s invaliditetom, kao i za njihove roditelje?
Česte kontrole
Fikret Zuko, predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo, za “Avaz” smatra izmjene korisnim.
- Zamislite, dijete ima Down sindrom i roditelji njega vode svaku godinu ili dvije na preglede, na kontrolu. Mislim da je to dobro do osamnaeste godine ako komisija utvrdi, odnosno ako Institut utvrdi to stanje – kazao je Zuko.
Traumatično iskustvo
Sevdija Kujović, predsjednica je Udruženja “Život sa Down sindromom”, a ujedno i majka djeteta, sada već mlade osobe s invaliditetom.
Za “Avaz” je kazala kako pozdravlja ovu inicijativu i ovu promjenu i kako se nada da će ovo dati prostor roditeljima da na neki način slobodno dišu i da se bave onim čime i treba, a to je svojom djecom i svim onim što ta djeca trebaju.
- Moram naglasiti da je život ovih porodica u našem sistemu jako zahtjevan i da ta periodična ispitivanja o njihovom zdravlju i procjene kojima su roditelji i djeca izloženi su vrlo traumatični za porodice – kazala je Kujović.
Naredni koraci
Ona čeka da se zakon usvoji, ali da sam zakon ne određuje određene procjene kao što je procjena podrške, asistencije, procjena prilikom obrazovanja, procjena prilikom zapošljavanja i slično, već da to isključivo radi Institut. Ono što planiraju nakon usvajanja ovih izmjena jeste da u saradnji s Institutom rade na dodatnom oslobađanju osoba s invaliditetom kada su u pitanju nepotrebne administrativne procedure.
Izmjene, osim produženja starosne granice, donose i druge važne promjene, među kojima su i osiguranje da kantonalna rješenja o asistentima budu pravedno primijenjena, prestanak prava tek nakon boravka van zemlje dužeg od šest mjeseci, osim u slučaju liječenja, preciziranje naknada kako bi se spriječilo dvostruko korištenje prava, te jačanje zaštite od diskriminacije i uznemiravanja.
Konvencija UN-a
U decembru prošle godine prezentovana je i Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH za period 2025. - 2030.
Država BiH je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koja obavezuje društvo i vlasti da uklanjaju sve barijere koje onemogućavaju te osobe da žive i rade.
Ključno je da se ta konvencija provodi u djelo.