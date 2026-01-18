Sutra sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, prva tema Prijedlog budžeta FBiH za 2026.

Predsjedavajući Dragan Mioković sazvao je za 19. i 20. januar sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je predloženom dnevnom redu prva najavljena tema Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.

Najvažniji finansijski akt Federacije također je u vrhu predloženog dnevnog reda za sjednicu Doma naroda sazvanu za 23. januar.

Da bi mogao stupiti na snagu, budžet treba u istovjetnom tekstu da odobre oba doma. Ako se to desi tokom ovog mjeseca, neće biti potrebe za donošenjem odluke o privremenom finansiranju FBiH, rekao je uoči Nove godine agenciji Fena Dragan Mioković.

Budžet je predložila Federalna vlada i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, kao i prijedlog pratećeg zakona o izvršenju budžeta za 2026.

Vlada je predložila da ovogodišnji budžet ukupno iznosi 8.898.279.146 KM, za 649 miliona KM više nego u 2025. godini. Pritom je obrazložila da je osnovni cilj održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja.

Budžet je usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje te očuvanje funkcionalnosti javnih službi, navela je također Vlada.

Prema izjavi koju je uoči Nove godine dao dopremijer i federalni ministar finansija Toni Kraljević, za 2026. je predložen najveći budžet (proračun) dosad.

- Glavni akcent proračuna je razdjel MIO/PIO u svijetlu očekivanog usvajanja zakona o MIO/PIO, odnosno dvostrukom usklađivanju mirovina, od 1. siječnja, pa od 1. srpnja. Rashodi za MIO/PIO narasli su na četiri milijarde i 422 miliona KM – pojasnio je Kraljević.

Dodao je da osim toga, budžet predviđa snažnu podršku nižim nivoima vlasti, 200 miliona KM za kantone, 48 miliona KM za gradove i općine te dodatnih dva miliona KM za 13 nerazvijenih lokalnih zajednica sa prostora Federacije BiH. Također, za Fond solidarnosti je namijenjeno 80 miliona KM, dok se nastavlja i projekt stambenog zbrinjavanja mladih sa 25 miliona KM putem Union banke u državnom vlasništvu.

Poticaji za poljoprivredu su uvećani na 190 miliona KM, a dodatni novac je planiran iz i za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, dodao je dopremijer.

Naglasio je da kapitalni projekti također imaju značajnu ulogu, 249 miliona KM za izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta, deset miliona KM za unapređenje avio-prometa, pet miliona KM za aerodrom u Bihaću, šest miliona KM za dokapitalizaciju naftnih terminala FBiH.

Planirana su i izdvajanja za dokapitalizaciju rudnika Banovići kao strateškog resursa.

Po riječima federalnog ministra finansija, dodatno su pojačani i kapitalni tekući prijenosi sa razdjela Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

- Nastavljamo potporu realnom gospodarskom sektoru sa razdjela Ministarstva obrta i poduzetništva, razvoju poduzetničke infrastrukture temeljem Zakona o razvoju poduzetničke infrastrukture gdje su aplikanti jedinice lokalne samouprave. Isto tako i iz Ministarstva prostornog uređenja, gdje imamo više stavki - od projekata energetske učinkovitosti, sanacije klizišta, nacionalnih spomenika. Zatim sa razdjela obrazovanja i znanosti gdje su dodatna sredstva za unapređenje znanstveno-istraživačkog rada, potpora akademijama, sa razdjela kulture i sporta 30 miliona za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata sportske infrastrukture, deset miliona za rekonstrukciju i izgradnju objekata kulturnih institucija – rekao je ministar Kraljević dodajući da su pojačane stavke i za kulturna događanja od posebnog značaja za Federaciju BiH.

Prema njegovim riječima, na socijalnom razdjelu, izmjene zakona o MIO/PIO koreliraju s povećanjem budžetske stavke za civilne žrtve rata i neratne invalide (dodatnih 56 miliona KM) te za braniteljske transfere (dodatnih 56 miliona KM), što ukupno čini 112 miliona KM dodatnih izdvajanja.

- Otplata duga, uključujući kamate, planirana je u iznosu od milijardu i 309 miliona KM - naglasio je Kraljević sumirajući najvažnije karakteristike Prijedloga budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.

Uporedo s budžetom i zakonom o njegovom izvršenju, iz Vlade FBiH su u parlamentarnu proceduru upućeni i zakon o fiskalizaciji transakcija u FBiH, izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju te više drugih akata neodvojivo povezanih s budžetom Federacije BiH, pa će i oni također biti tema oba doma Parlamenta FBiH na najavljenim ovomjesečnim sjednicama.

Dvodnevna sjednica Predstavničkog doma treba da počne sutra u 10 sati, prema oficijelnoj najavi.