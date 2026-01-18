Košarac optužio Crnatka da sprema bijeg iz NSRS, ovaj mu uzvratio: To rade oni koji glisiraju po Panami

Ministar ekonomskih odnosa i vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Staša Košarac u subotu navečer je prozvao Igora Crnatka iz Partije demokratskog progresa (PDP), navodeći da on navodno priprema teren za bijeg iz Narodne skupštine Republike Srpske, na što mu je Crnadak danas odgovorio.

Crnadak je poručio da ne bježi nigdje te dodao da, prema njegovim saznanjima, „neke kolege Staše Košarca već zbrisale, nema ih dugo u javnosti“.

- Nigdje ne idem, ostajem sa svojim narodom, kao što sam bio sve vrijeme kroz velike nesreće koje su nas zadesile. Jedna je bila rat, od prvog do zadnjeg dana bio sam u Republici Srpskoj, od mlade vojske u julu 1992. do Studentske brigade - kazao je.

Nakon toga je, kako je naveo, Republiku Srpsku u mirnodopskim uslovima pogodio cunami koji nosi naziv Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

- Opet sam bio sa narodom, kao što se vidi, do samog kraja. Trenutno o bijegu razmišljaju neki drugi. Na primjer, oni koji uz Baju Malog Knindžu glisirali po vodama Paname. Ili oni koji posluju i druže se sa koniljereom međunarodnih narko kartela. Ili oni koji su Željki Cvijanović poturali takve bandite da ih imenuje na diplomatske pozicije u ime Republike Srpske. Nastavit će se - napisao je Crnadak.