Enver Halilović govorio na Krugu 99: Tema "Kako zaustaviti budale i glupane"

Bivši rektor Univerziteta u Tuzli Enver Halilović je na redovnoj sesiji Kruga 99 govoreći kao uvodničar o temi "Kako zaustaviti budale i glupane?“ naveo da se radi o "jednoj od najmoćnijih i najmračnijih sila što sprječavaju rast blagostanja i sreće ljudskog roda".

Halilović je dodao da postoji pet temeljnih zakona gluposti, te da je prvi temeljni zakon gluposti imperativan. On glasi - obratimo pažnju i procijenimo glupe ljude oko sebe. Ljudi ne obraćaju pažnju na glupe ljude zbog podcjenjivanja njihove moći.

- Drugi temeljni zakon gluposti glasi “ Vjerovatnost da je neka osoba glupa neovisna je o bilo kakvoj drugoj osobini iste osobe". Glupost je prirodna činjenica; priroda "održava konstantom" određene prirodne pojave u koje spada i glupost. Što se tiče učestalosti gluposti, isti je postotak glupih osoba u velikim kao i malim grupama, među obrazovanim i neobrazovanim, bogatim i siromašnim, muškarcima i ženama – dodao je Halilović.

Treći temeljni zakon gluposti, kako je dodao, jedini je zlatni zakon gluposti. On glasi: "Glupa je ona osoba koja drugoj osobi ili grupi osoba uzrokuje štetu, a da pritom za sebe, ne samo da ne ostvaruje nikakvu prednost, nego čak može trpjeti i gubitak". Na osnovu tog zakona, svi ljudi se dijele na četiri grupe: beznadni slučajevi, inteligentni ljudi, lopovi i glupaci.

Prema Halilovićevim riječima, beznadni ljudi ili beznadna grupa ljudi proizvedi gubitak sebi, a dobitak drugom. Inteligentni ljudi ili inteligentna grupa ljudi proizvodi dobit i sebi i drugima. Lopov ostvaruje sebi korist uzrokujući gubitak drugog, a glupa osoba ili grupa proizvodi štetu i sebi i drugom. Dakle, istakao je Halilović, ljudi se ne klasificiraju u posebne kategorije po bilo kakvim osobinama, već po djelima.

Parafraziran četvrti zakon gluposti glasi da osobe koje nisu glupe uvijek podcjenjuju štetan potencijal glupih osoba, imaju posla i druže se s glupim ljudima. Taj zakon ljudske gluposti ne tiče se glupih ljudi, već onih koji nisu glupi, ali čije ponašanje dopušta da glupi ljudi stiču društvenu moć i uticaj. Oni prave tri vrste grešaka - podcjenjuju štetan potencijal glupih osoba, imaju posla s glupim ljudima, te druže s glupim ljudima.

- Peti temeljni zakon ljudske gluposti je: "Glupa osoba je najopasniji tip osobe koji postoji. Glupa osoba opasnija je od lopova". Opasnost glupe osobe proizilazi iz nesvjesnosti svoje gluposti – dodao je Halilović.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović je rekao da je naslov teme današnje sesije "Kako zaustaviti budale i glupane?“, namjerno provokativan.

- Ne zato da bi vrijeđao, nego zato da bi razbio jednu od najopasnijih iluzija savremene politike: iluziju da su svi destruktivni politički potezi rezultat dubokih strategija, skrivenih planova ili sofisticiranih interesa. Italijanski ekonomista i filozofije društva Carlo M. Cipolla nas je davno upozorio da to nije do kraja tačno. Naprotiv, veliki dio štete u društvu proizvode akteri koji djeluju iracionalno. Njegov esej je inspirisao i naslov današnje teme – rekao je Kulenović.

Na globalnom planu, kako je dodao, danas svjedočimo eroziji internacionalnog poretka kroz politike koje nisu samo agresivne, nego i duboko voluntarističke, impulsivne i intelektualno neodgovorne. Njihove posljedice su razorne: destabilizacija sigurnosti, slabljenje internacionalnih normi, ali i samouništenje ogromnih kapaciteta stvarne i meke moći zemalja koje ih provode.

- Međutim, globalni kontekst ovdje je samo pozadina. Ono što mora biti u fokusu naše pažnje jeste bosanska stvarnost. Bosna i Hercegovina je zemlja koja objektivno ima potencijal uspjeha, ali faktički već trideset godina klizi u sve dublju nefunkcionalnost, političku paralizu i trajnu egzistencijalnu neizvjesnost, uključujući i stalno prisutnu prijetnju različitim oblicima sukoba – rekao je Kulenović.