Oručević nakon reakcije Bičakčića: Morao je nekako odgovoriti, istina mora ostati zabilježena zbog budućih odluka

Nakon što je nekadašnji premijer FBiH Edhem Bičakčić demantovao navode bivšeg gradonačelnika Mostara Safeta Oručevića da je on odgovoran za to što je krajem prošlog milenijuma propala velika investicija američke kompanije Bechtel u BiH, ponovo se oglasio Oručević. Podsjećamo, Safet Oručević je kazao da je Edhem Bičakčić bez saglasnosti Alije Izetbegovića odbio da Bechtel gradi Koridor Vc, institirajući na francuskoj kompaniji, što je kasnije propalo, Bičakčić je kazao da sjećanje Oručevića nije dobro, da je maštovito. - Moram reagovati na odgovor Edhema Bičakčića u kojem tvrdi da mi je „pamćenje maštovito“, povodom njegovog odbijanja projekta Bechtel–Enka. To činim isključivo iz jednog razloga – da se ne ponove stare greške i da se ne propuste nove prilike. Razumijem i Bičakčića. Morao je na neki način odgovoriti na ozbiljnu optužbu koju sam iznio. Moguće je da danas ne bi postupio isto, ali istina mora ostati zabilježena zbog budućih odluka. I danas ima dovoljno živih svjedoka koji znaju da sam u pravu. Na reakciju me dodatno potakla činjenica da je njegov tekst uredno plasiran i afirmativno objavljen na HDZ-ovim portalima, gdje se Bičakčićeva verzija događaja promovira bez ikakvog prostora za moju stranu priče. Ta teza se sada koristi kako bi se relativizirala moja krivična prijava i argumentacija u vezi s nelegalnom izgradnjom Hrvatskog narodnog kazališta, te se hrvatskim ekstremistima – makar u medijskom prostoru – ponovo baca pojas za spašavanje.

Da podsjetim, američki Bechtel i turska kompanija ENKA zajedno su dali prvu ponudu za izgradnju Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu. Vlasnik ENKA-e, jedan od najbogatijih turskih privrednika našeg porijekla, bio je Šarık Tara, dok je direktor Bechtela bio američki diplomata i posebni izaslanik SAD u BiH Charles Redman. Bila je to ista godina kada su Hrvatska i njen predsjednik Franjo Tuđman potpisali ugovor o izgradnji mreže autoputeva kroz tu zemlju, čime je načinjen jedan od ključnih poteza ka euroatlantskim integracijama. Ponuda za BiH podrazumijevala je 300 miliona dolara iz američke EXIM banke za projektovanje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, uz kreditni model ugovora sličan hrvatskom, ali prilagođen specifičnostima naše zemlje. Bio je garantovan završetak projekta u roku od oko sedam godina, što bi omogućilo potpunu infrastrukturnu integraciju, snažan ekonomski napredak i jačanje pozicije BiH u regionu. Također su tvrdili da bi ovaj projekat pokrenuo i niz drugih američko-turskih investicija. Nažalost, to je sve odbijeno.