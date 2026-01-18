Video / Nevjerovatna izjava Minića: Samo mi Srbi trebamo da se držimo zakona? E nećemo, nismo glupi

Miniću su tokom rasprave zasmetale kritike opozicije da je odlazeća Vlada neustavna, a onda je tokom govora dao poprilično bizarnu i nevjerovatnu izjavu.

- Ovo je međuprostor, raspuklina u sistemu, ne samo kod nas, nego u Evropi i svijetu i samo mi glupi Srbi trebamo da se držimo pravila i slova zakona po svu svoju štetu. Nećemo, zato što nismo glupi, zato što ne damo da budemo glupi, zato smo proaktivni i ova Vlada vodi procese. Ova Vlada nije nelegalna, ispunili smo sve obaveze, potpisivali međunarodne obaveze, zašto nam nisu rekli da smo nelegalni, ako Mađarska kaže svaka čast, hajde da radimo, zašto mi između sebe kažemo da smo nelegalni. Hajde da bar imamo malo svijesti, ako već treba taj nakaradni Sud to kaže, zašto vi to pričate - rekao je Minić.