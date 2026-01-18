Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIRA SE VLADA RS

Video / Nevjerovatna izjava Minića: Samo mi Srbi trebamo da se držimo zakona? E nećemo, nismo glupi

Ako Mađarska kaže svaka čast, hajde da radimo, zašto mi između sebe kažemo da smo nelegalni, rekao je

Savo Minić. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

18.1.2026

Na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS raspravlja se o izboru nove Vlade RS, koju bi ponovo trebao predvoditi SNSD-ov Savo Minić.

Miniću su tokom rasprave zasmetale kritike opozicije da je odlazeća Vlada neustavna, a onda je tokom govora dao poprilično bizarnu i nevjerovatnu izjavu.

- Ovo je međuprostor, raspuklina u sistemu, ne samo kod nas, nego u Evropi i svijetu i samo mi glupi Srbi trebamo da se držimo pravila i slova zakona po svu svoju štetu. Nećemo, zato što nismo glupi, zato što ne damo da budemo glupi, zato smo proaktivni i ova Vlada vodi procese. Ova Vlada nije nelegalna, ispunili smo sve obaveze, potpisivali međunarodne obaveze, zašto nam nisu rekli da smo nelegalni, ako Mađarska kaže svaka čast, hajde da radimo, zašto mi između sebe kažemo da smo nelegalni. Hajde da bar imamo malo svijesti, ako već treba taj nakaradni Sud to kaže, zašto vi to pričate - rekao je Minić.

# NSRS
# VLADA RS
# SAVO MINIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (26)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.