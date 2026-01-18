Vukanović pitao Cvijanović: Hoće li biti dobrovoljaca da pomognemo Trampu s iskrcavanjem na Grenland

Poslanik u NSRS Nebojša Vukanović govorio je na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, te se ovom prilikom osvrnuo na izjave članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović u kojoj je tvrdila "da je svjetska politička scena turbulentna i da se u skladu s tim trebaju prilagoditi politike RS".

- Mislim da mi moramo tu biti na strani Trampa, kako ste samo Madura pustili niz vodu - kazao je Vukanović.

- Volio bih, gospođo Cvijanović, ako ovo bude za Grenland, ima li dobrovoljaca sad da idemo da pomognemo Trampu na iskrcavanje? Imajući u vidu naše dodvoravanje Trampu, imate li gospodine Minić neku stavku u budžetu za Grenland - upitao je Vukanović.