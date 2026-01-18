Video / Ljubojević: Bodiroga je kao tiktokeri koji organiziraju duele, a Cvijanović je za njih Tajson, dajte Tomici Lexilium ili Bensedin

Rasprava o imenovaju Vlade RS ušla je u šesti sat, a kako to obično biva na sjednicama NSRS, najmanje se priča o dnevnom redu.

Nakon kritika iz redova opozicije, obratila se Anja Ljubojević, dopredsjedavajuća NSRS, s njoj karakterističnom izjavom.

- Bodiroga je rekao da poziva Željku Cvijanović na politički duel. Da pokažem slikovito kako to izgleda na primjeru boksa. Bodiroga je kao oni tiktokeri, Baka Prase, koji organiziraju svoje duele, a Željka Cvijanović je za vas Tajson, politički Tajson. Drago mi je da je ona danas tu došla - rekla je.