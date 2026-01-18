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NEVJEROVATNA IZJAVA

Video / Ljubojević: Bodiroga je kao tiktokeri koji organiziraju duele, a Cvijanović je za njih Tajson, dajte Tomici Lexilium ili Bensedin

Stojanoviću, vi ste na nivou tiktokera i rijaliti zvijezda, ne možete u isti ring s nama

Anja Ljubojević. Screenshot

S. S.

18.1.2026

Rasprava o imenovaju Vlade RS ušla je u šesti sat, a kako to obično biva na sjednicama NSRS, najmanje se priča o dnevnom redu.

Nakon kritika iz redova opozicije, obratila se Anja Ljubojević, dopredsjedavajuća NSRS, s njoj karakterističnom izjavom.

- Bodiroga je rekao da poziva Željku Cvijanović na politički duel. Da pokažem slikovito kako to izgleda na primjeru boksa. Bodiroga je kao oni tiktokeri, Baka Prase, koji organiziraju svoje duele, a Željka Cvijanović je za vas Tajson, politički Tajson. Drago mi je da je ona danas tu došla - rekla je.

Oštro su reagirali opozicioni poslanici, a najviše je dobacivao Tomica Stojanović.

- Molim vas dajte Stojanoviću neki Lexilium ili Bensedin da ga smirite da mogu govoriti. Idući put ću vam donijeti veliku tablu i crtati, jer vi ne razumijete. A ne razumijete jer ne slušate. Stojanoviću, vi ste na nivou tiktokera i rijaliti zvijezda, ne možete u isti ring s nama - kazala je Ljubojević.

# NSRS
# VLADA RS
# ANJA LJUBOJEVIĆ
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